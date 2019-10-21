Путин назначил Фадеева своим советником и главой СПЧ

Владимир Путин назначил журналиста и общественного деятеля, секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева своим советником и руководителем Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Другим указом глава государства освободил от должности советника, возглавлявшего СПЧ, Михаила Федотова в связи с достижением 70 лет.

Федотов останется главой кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности в Высшей школе экономики.

Президент также включил в состав СПЧ журналиста, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского - тот уже заявил, что займется правами российских журналистов за рубежом.

Заместителем председателя СПЧ (по согласованию) глава государства назначил руководителя столичного отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей "Ассоль" Ирину Киркору (была ответственным секретарем Совета).

Из состава СПЧ исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман. Еще президент включил в СПЧ уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову и главу Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова.

Фадеев заявил РИА Новости, что никакой ротации кадров сейчас проводить не будет.

На должность врио секретаря ОП Фадеев рекомендует своего первого заместителя Вячеслава Бочарова. Но это будет решать пленарное заседание, сказал он. Нового председателя изберут в начале декабря.