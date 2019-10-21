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21.10.2019 18:20
Рубрика: Власть

Путин встретится с турецким коллегой и проведет саммит Россия-Африка

Текст: Кира Латухина
Эта неделя у главы государства будет богатой на международные мероприятия, которые пройдут в Сочи - это российско-турецкие переговоры и саммит "Россия-Африка".

Завтра Владимир Путин снова встретится с турецким коллегой, чтобы продолжить обсуждение ситуации в Сирии. "Это естественно прежде всего в контексте проводимой турецкими вооруженными силами военной операции в Заевфратье", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. В Кремле позитивно оценивают итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США, как раз истекают 120 часов, и то, как будет развиваться ситуация, и обсудят лидеры в Сочи.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Для Москвы главное - добиваться на постоянной основе долгосрочного стабильного урегулирования в Сирии и в регионе, а это можно сделать только на основе восстановления единства страны. И особенно важно в эти дни не нанести ущерба урегулированию сирийского кризиса и продвижению политического процесса, с учетом того, что в конце октября состоится первое заседание конституционного комитета.

Также в Сочи состоится грандиозное внешнеполитическое и внешнеэкономическое мероприятие - первый саммит "Россия-Африка", который продлится два дня: 23 и 24 октября. В Сочи приедут 44 главы государств и правительств, а всего будет представлено 54 страны. Приглашены руководители региональных организаций. Сопредседатели саммита - президенты России и Египта.

Уже в среду состоится экономический форум "Россия-Африка". Приглашены 10 тысяч представителей. На заседании выступят Владимир Путин и египетский лидер Абдельфаттах Сиси, а перед этим они проведут отдельную встречу, одной из тем которой станут перспективы возобновления чартерного авиасообщения. Выступая на форуме, Путин оценит экономические отношения России и Африки, расскажет о поддержке континента. По итогам состоится подписание большого пакета документов.

Путин и Сиси также проведут рабочий завтрак с участием руководителей ведущих региональных организаций, посвященный перспективам сотрудничества с ЕАЭС. Еще российский лидер отдельно побеседует с лидерами африканских стран (в том числе ЮАР, Намибии, Эфиопии, ЦАР, Конго, Уганды, Нигерии), кратко переговорит с руководителями африканских информагенств, после чего состоится церемония официальной встречи и торжественный прием.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Второй день будет не менее перенасыщен событиями. В четверг начнется сам саммит, в котором будут два пленарных заседания. В них примут участие все главы государств и руководители делегаций, причем слово будет предоставлено каждому. "Президент Путин не может физически со всеми встретиться, но мы очень хотим, чтобы каждый выступил: хотя бы кратко изложил свою позицию по теме сотрудничества с Россией", - пояснил Ушаков.

Речь на первом заседании Путин посвятит состоянию и перспективам развития отношений, причем обозначит конкретные шаги по углублению сотрудничества в самых разных сферах, в том числе безопасности, противодействию терроризму, разрешению региональных конфликтов, экономике. "Особое внимание будет уделено возрастающей роли Африки в системе международных отношений", - рассказал Ушаков. После небольшого перерыва состоится второе заседание - в формате рабочего завтрака, и снова каждому лидеру будет предложено выступить. По итогам ожидается декларация, где будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества, углубления взаимодействия на международной арене и так далее. Будет подписан пакет документов. Кроме того, российский лидер проведет отдельные встречи с африканскими лидерами, в том числе главами Анголы, Кении, Руанды, Гвинеи. Саммиты "Россия-Африка" будут проходить раз в три года.

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