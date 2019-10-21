Экс-министру Абызову могут продлить арест еще на 3 месяца

Известно, что следствие по этому уголовному делу уже продлено до 25 марта будущего года. Об этом сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Александр Аснис. А в пресс-службе Басманного суда уточнили, что продление содержания под стражей может коснуться и других фигурантов этого громкого уголовного дела.

Напомним, что Абызову инкриминируют мошенничество. По данным следствия, в 2011-2014 годах он, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. После чего, как полагают правоохранители, вместе с подельниками по мошеннической схеме похитил 4 млрд. рублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей". Эти акционерные общества, производят и передают электроэнергию потребителям на территории Новосибирской области. Похищенные у них средства преступники вывели за рубеж.

Кроме того, Абызову вменяют легализацию денежных средств на сумму около 30 млрд рублей и незаконное участие в предпринимательской деятельности. По версии следствия, Абызов в 2018 году будучи членом правительства обошел все установленные для таких лиц ограничения, лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством и неплохо заработал на этом.

По делу бывшего министра арестованы пять человек. Все они отрицают свою вину.