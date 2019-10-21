Капремонт павильона ВДНХ "Цветоводство и озеленение" завершат в ноябре

Павильон "Цветоводство и озеленение" в 1973 году. Фото: В. Тихомиров/РИА Новости

В Москве завершаются работы по капитальному ремонту павильона №29 "Цветоводство и озеленение", выполненному в стиле советского модернизма. Об этом сообщает пресс-служба департамента капремонта Москвы.

Здание было построено в начале 1970-х годов, по проекту которым руководил архитектор И.М. Виноградский, являющийся автором многих известных зданий Москвы, например, здания информационного агентства на Зубовском бульваре, депозитария Государственной Третьяковской галереи.

Ремонтируемый павильон имеет сложное строение - это три куба разных размеров, соединенных между собой переходами. В облицовки и интерьерах использован природный материал - травертин, окна украшают длинные узкие витражи. Для лучшего освещения на крыше обустроены световые колодца. На момент начала работ здание находилось в неудовлетворительном состоянии, нуждалось в капитальном ремонте. Кровельные перекрытия и опорные балки утратили прочность, также в неудовлетворительном состоянии находились все инженерные системы. Ремонтные работы начались в феврале нынешнего года. Несмотря на свою долгую историю, павильон никогда не менял своего назначения - его экспозиции знакомили посетителей ВДНХ с достижениями лучших озеленительных организаций, цветоводческих хозяйств и ботанических садов. После ремонта павильон не изменит свою историческую тематику.

- Завершены все фасадные работы на площади более 3,5 тысяч квадратных метров. В рамках ремонта здание полностью очистили и отмыли от грязи, устранили сколы и выбоины в травертине, а также восстановили утраченные участки облицовки. После чего фасад обработали специальным раствором, который позволит защитить травертин от воздействия атмосферных осадков. Отреставрировали рельеф из кованой меди "Флора" на фасаде павильона, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, - уточнили в пресс-службе департамента.

Особое внимание в ходе работ уделили устройству новых опорных балок: для их конструкции было использовано более 140 тонн металла и произведено порядка 12 км сварных швов. Помимо этого, полностью заменили перекрытия кровли, сделали новую стяжку, утепление и гидроизоляцию.

В здании были заменены и установлены современные системы водо- и электроснабжения, отопления и канализации, вентиляции и кондиционирования, а также пожарной охранной сигнализации. Осталось завершить работы по их пуско-наладке.

Завершить все работы по ремонту павильона планируется в ноябре.