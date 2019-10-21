Москва переходит на экологичную упаковку

Столичные предприятия нашли замену пластику как упаковочному материалу. Мэр Сергей Собянин заявил об этом, открывая новое производство на предприятии Smurfit Kappa в Царицыно.

"Альтернатива пластику - гофрокартон, бумажная упаковка, - заявил глава города. - Важно, чтобы производство этих материалов было максимально автомазировано". Экологичную тару производят на базе производственно-экспериментальной фабрики "Союз", которую приобрели иностранные компании. Они сохранили профиль завода, но при этом полностью его модифицировали, закупив современное оборудование. Теперь 65 процентов продукции фабрики используют в столице. "Видна промышленная революция, внедрены новые линии", - отметил Собянин.

Гендиректор компании Стром Юн-Улов Патрик отметил, что еще одно производство будет запущено в начале следующего года. Модернизация стала возможной благодаря тому, что еще в 2017-м предприятие получило статус промышленного комплекса. Это позволило получить налоговые льготы, а на сэкономленные деньги автоматизировать цеха.