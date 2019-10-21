Москва в 2020 году потратит на капремонт социальных учреждений вдвое больше денег. Об этом сообщил сегодня депутатам Мосгордумы замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов в ходе обсуждения проекта бюджета города на будущий год.

- В социальных центрах нового формата акцент делается на интересную жизнь, на центры добрососедства, на клубы по интересам, на новых друзей, новые возможности по месту жительства либо в том районе, где живут дети и внуки, отметил он. - Мы планируем распространять эти стандарты на все городские учреждения социальной сферы и развивать материально-техническую базу учреждений, на что в 2020 году предусмотрено 15 млрд руб. - это вдвое больше, чем в текущем году. Капремонт сделают в 128 объектах сферы соцобслуживания, текущий ремонт пройдет в 223, 154 учреждения получат дополнительное оборудование.

По словам Филиппова, это будет самая большая в истории социальной сферы инвестиция в инфраструктуру:

- Мы ввели новый стандарт центров социального обслуживания, сделав его максимально комфортным и открытым для старшего поколения. Упростили все бюрократические процедуры, начиная с подачи заявления на государственные услуги через удобные центры госуслуг, все что связано с оформлением денежных выплат, льгот, удостоверений и различных справок - все это теперь можно получить через любые отделения МФЦ.

Проект бюджета города внес на прошлой неделе в Мосгордуму мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас он обсуждается на заседаниях комиссий.