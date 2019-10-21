Москве в 2020 году под новый стандарт адаптируют 33 территориальных ЦСО

Более 30 центров социального обслуживания в столице адаптируют под новый стандарт в 2020 года. Такое сообщение сделал сегодня в Мосгордуме по экономической и социальной политике замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Он рассказал, что в будущем году приоритетом столичных властей станет развитие материально-технической базы учреждений социальной защиты: "Мы капитально в отремонтируем психо-неврологические интернаты по новому, современному стандарту, а так же откроем четыре новых учреждения, - рассказал он. - Помимо этого по новому стандарту отремонтируем и 33 центра соцобслуживания".

Напомним, комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годы".

Напомним, проект бюджета на рассмотрение МГД был внесен во вторник 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным.