На Борисовских прудах в Москве спасли мужчину

На юге столицы из воды вытащили мужчину. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел на территории Борисовских прудов около 00:10 в ночь на понедельник, 21 октября.

Наблюдатели поисково-спасательной станции "Борисовская" заметили мужчину в воде. Дежурная смена направилась на помощь к месту происшествия.

В 40 м от берега спасатели обнаружили на поверхности воды мужчину, подняли на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию, где ему оказали первую помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался. Сейчас с ним работают правоохранительные органы.