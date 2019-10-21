На востоке Москвы горит крупный склад

Складской комплекс загорелся вечером в понедельник на востоке Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, пожар произошел в строении 3/11 на Амурской улице. По данным "Яндекса", в числе прочего в этом здании находятся автосервис и шиномонтаж. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Из огня удалось вывести четырех человек.

В то же время ТАСС, со ссылкой на собственные источники, отмечает, что пожару присвоен второй уровень сложности из пяти. На месте работают около 30 расчетов спасателей. Есть информация, что на складе могут находиться люди.