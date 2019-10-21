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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На востоке Москвы горит крупный склад

Текст: Сергей Бабкин

Складской комплекс загорелся вечером в понедельник на востоке Москвы.
При пожаре в Ростове Великом погибли семь человек

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, пожар произошел в строении 3/11 на Амурской улице. По данным "Яндекса", в числе прочего в этом здании находятся автосервис и шиномонтаж. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Из огня удалось вывести четырех человек.

В то же время ТАСС, со ссылкой на собственные источники, отмечает, что пожару присвоен второй уровень сложности из пяти. На месте работают около 30 расчетов спасателей. Есть информация, что на складе могут находиться люди.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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