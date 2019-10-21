Обрушилась крыша горящего склада в Москве

Напомним, в понедельник на востоке Москвы произошел пожар в строении 3/11 на Амурской улице. Его площадь составила 1500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй уровень сложности. В ходе тушения удалось спасти четырех человек.

В 19:35 пожар был локализован, второй уровень сложности снят.

По сообщению пресс-службы МЧС России, сложность тушения заключалась в большом количестве пожарной нагрузки, поскольку в здании находились автосервис и шиномонтаж, где складировались шины и другое автомобильное оборудование.

Мобильная лаборатория МЧС не зафиксировала превышения в воздухе предельно допустимой концентрации вредных веществ.