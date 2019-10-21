Почему Дом кинематографистов в Болшево оказался никому не нужен

Общественники подмосковного Королева бьют тревогу: знаменитый Дом творчества кинематографистов в микрорайоне Болшево будет снесен, а на его месте появятся малоэтажные жилые комплексы. Местные жители утверждают, что на территории Дома творчества уже побывали геодезисты, а это значит только одно - живописный берег реки Клязьмы приговорен к превращению в многоквартирное гетто.

"Тема освоения этой территории не нова, - рассказывает председатель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ольга Мельникова. - На промежуточном участке между Домом творчества и профилакторием "Плес" уже предполагалось строительство нескольких 17-этажных домов. Но на публичных слушаниях жители активно выступили против". Дом творчества кинематографистов - это местная легенда. Вот бывают намоленные храмы, а здесь - напитанный творческой энергией центр, санаторий, который был трепетно любим известными писателями, режиссерами и актерами. Стены этого здания помнят Утесова, Горького, Окуджаву, Гайдара, Шукшина, Высоцкого, Эйзенштейна, Раневскую, Мордюкову и еще десятки, если не сотни знаменитостей. Говорят, именно в Болшево родились замыслы таких кинематографических шедевров, как "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля" и "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Дом кинематографистов никогда не считался памятником истории или культуры и поэтому не имеет охранного статуса

При этом Дом кинематографистов, построенный в 30-е годы прошлого века, не считался памятником истории или культуры и поэтому никогда не имел охранного статуса. "Мы не подавали заявку на здание как на памятник, чтобы не ускорить его снос", - объясняет Мельникова. У королевских защитников культурного наследия уже был печальный опыт борьбы за памятники и именно в микрорайоне Болшево - несколько лет назад они отстаивали дом Стройбюро, имевший архитектурную ценность. Не отстояли - архитектурное творение в стиле конструктивизма Аркадия Лангмана было уничтожено в одну ночь и очень некрасиво, с избиением активистов, пытавшихся помешать сносу. После этого общественники рассудили так: памятный статус вяжет руки чиновникам, имеющим отношение к стройке. Тем более что он защищает не только сам памятник, но и определенную территорию вокруг него. А ситуация в Королеве такова, что отказ в строительстве детского сада чиновники на полном серьезе однажды объяснили тем, что... не нашли под него места. Нету, мол, в городе ни одного свободного участка. Это, правда, было несколько глав назад и до присоединения к Королеву менее застроенного города Юбилейный.

Словом, в случае с Домом творчества кинематографистов общественники решили не будить лиха.

Здесь надо еще сказать, что в настоящее время Дом творчества - уже никакой не Дом творчества, а просто неиспользуемое уже второе десятилетие здание, которое год от года ветшает без должного ухода. Союз кинематографистов России еще в начале нулевых начал его реконструкцию, но деньги на нее очень быстро закончились и бывший творческий центр остался недоремонтированным. Казалось бы, ну и пусть сносят пустые стены, не жалко. Но местные активисты переживают не только за стены. А за всю зеленую территорию бывшего санатория. Люди попросту не хотят, чтобы и этот берег Клязьмы стал братом-близнецом соседнего берега, откуда на Дом творчества сегодня таращатся безликие небоскребы.

Никому не нужное культурное наследие - коробки с советскими киношедеврами ржавеют под открытым небом. Фото: vesti.ru

"А вы знаете, что земля на этой территории - частная?" - спросили у журналистов "РГ" в администрации Королева. Знаем. Собственник - Союз кинематографистов России - переуступил часть своих болшевских угодий ввиду тяжелого материального положения. И это ни для кого не тайна - о продаже 10 тысяч квадратных метров под застройку зампред Союза Валерий Тонких публично заявлял еще в 2017 году. Тогда, правда, обещалось землю продать, а Дом творчества сохранить в собственности Союза. И не просто сохранить, но и создать в нем учебный центр детской кинематографии.

Однако к 2019 году планы кинопрофсоюза заметно поменялись. "Мы общественная организация. И поскольку никакой государственной поддержки не получаем, нам тяжело содержать это здание, оно приносит большие убытки. И вообще нет смысла оставлять дом отдыха в черте города", - говорит сегодня Валерий Тонких, уточняя, что окончательное решение о судьбе Дома творчества кинематографистов будет принято в декабре, на очередном съезде Союза. Впрочем, местному порталу "КоролевМедиа.ру" Тонких, говорят, уже пообещал "постараться сохранить" здание, чтобы использовать его как центр притяжения для населения.