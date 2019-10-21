Почему Дом кинематографистов в Болшево оказался никому не нужен

Новости

Видео: Под Белгородом воссоздали непобедимую крепость 20:22
Крупный пожар на складе в Москве локализован 20:12
Трамп заявил о соблюдении режима прекращения огня в Сирии 20:08
В Москве горящий мотоцикл остановил движение 19:51
Названы номинанты на "Золотой мяч" 19:44
В Черном море начались учения НАТО Fall Storm 19:42
Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину 19:40
На Украине при крушении вертолета погиб экс-министр 19:22
На востоке Москвы горит крупный склад 19:20
США не выдали визы россиянам для участия в работе комитета ГА ООН 19:15
Рязанское МЧС опровергло данные о "забытом" во время эвакуации кинозале 19:04
Минск и Гавана обсудили перспективы экономических проектов 19:03
Hyundai продемонстрировал новую серийную Creta 19:02
В Чечне решили ввести экспериментальный налог на самозанятых 18:43
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой 18:32
Советником секретаря СНБО Украины стал бывший КВНщик 18:27
Курды закидали помидорами покидающих Сирию американских военных 18:24
В Ижевске 16-летнюю девочку арестовали за избиение сверстницы 18:23
В Нижнем Новгороде на продажу выставили 34-метровое колесо обозрения 18:13
Подозреваемый в поджоге дома в Ростове Великом арестован на два месяца 18:04
Оркестр Финберга представит программу памяти Игоря Лученка 18:00
Институт искусствознания к 75-летию собрал специалистов со всего мира 17:58
Хор Сретенского монастыря представит программу "Шедевры мировой музыки" 17:46
Суд арестовал задержанных по делу о разрушении дамбы под Красноярском 17:35
Аэропорт Жуковский подключен к системе tax free 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 20:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Знала бы Раневская...

Почему Дом кинематографистов в Болшево оказался никому не нужен
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(7995)
Общественники подмосковного Королева бьют тревогу: знаменитый Дом творчества кинематографистов в микрорайоне Болшево будет снесен, а на его месте появятся малоэтажные жилые комплексы. Местные жители утверждают, что на территории Дома творчества уже побывали геодезисты, а это значит только одно - живописный берег реки Клязьмы приговорен к превращению в многоквартирное гетто.
Два берега Клязьмы. За правый, где сквозь кроны деревьев видна крыша Дома кинематографистов, еще борются жители. Левый ими уже проигран. Фото: vesti.ru Два берега Клязьмы. За правый, где сквозь кроны деревьев видна крыша Дома кинематографистов, еще борются жители. Левый ими уже проигран. Фото: vesti.ru
Два берега Клязьмы. За правый, где сквозь кроны деревьев видна крыша Дома кинематографистов, еще борются жители. Левый ими уже проигран. Фото: vesti.ru

"Тема освоения этой территории не нова, - рассказывает председатель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ольга Мельникова. - На промежуточном участке между Домом творчества и профилакторием "Плес" уже предполагалось строительство нескольких 17-этажных домов. Но на публичных слушаниях жители активно выступили против". Дом творчества кинематографистов - это местная легенда. Вот бывают намоленные храмы, а здесь - напитанный творческой энергией центр, санаторий, который был трепетно любим известными писателями, режиссерами и актерами. Стены этого здания помнят Утесова, Горького, Окуджаву, Гайдара, Шукшина, Высоцкого, Эйзенштейна, Раневскую, Мордюкову и еще десятки, если не сотни знаменитостей. Говорят, именно в Болшево родились замыслы таких кинематографических шедевров, как "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля" и "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Дом кинематографистов никогда не считался памятником истории или культуры и поэтому не имеет охранного статуса

При этом Дом кинематографистов, построенный в 30-е годы прошлого века, не считался памятником истории или культуры и поэтому никогда не имел охранного статуса. "Мы не подавали заявку на здание как на памятник, чтобы не ускорить его снос", - объясняет Мельникова. У королевских защитников культурного наследия уже был печальный опыт борьбы за памятники и именно в микрорайоне Болшево - несколько лет назад они отстаивали дом Стройбюро, имевший архитектурную ценность. Не отстояли - архитектурное творение в стиле конструктивизма Аркадия Лангмана было уничтожено в одну ночь и очень некрасиво, с избиением активистов, пытавшихся помешать сносу. После этого общественники рассудили так: памятный статус вяжет руки чиновникам, имеющим отношение к стройке. Тем более что он защищает не только сам памятник, но и определенную территорию вокруг него. А ситуация в Королеве такова, что отказ в строительстве детского сада чиновники на полном серьезе однажды объяснили тем, что... не нашли под него места. Нету, мол, в городе ни одного свободного участка. Это, правда, было несколько глав назад и до присоединения к Королеву менее застроенного города Юбилейный.

Словом, в случае с Домом творчества кинематографистов общественники решили не будить лиха.

Фото: Ольга Мальцева/ТАСС
Министр культуры представил базу данных кинокомпаний-должников

Здесь надо еще сказать, что в настоящее время Дом творчества - уже никакой не Дом творчества, а просто неиспользуемое уже второе десятилетие здание, которое год от года ветшает без должного ухода. Союз кинематографистов России еще в начале нулевых начал его реконструкцию, но деньги на нее очень быстро закончились и бывший творческий центр остался недоремонтированным. Казалось бы, ну и пусть сносят пустые стены, не жалко. Но местные активисты переживают не только за стены. А за всю зеленую территорию бывшего санатория. Люди попросту не хотят, чтобы и этот берег Клязьмы стал братом-близнецом соседнего берега, откуда на Дом творчества сегодня таращатся безликие небоскребы.

Никому не нужное культурное наследие - коробки с советскими киношедеврами ржавеют под открытым небом. Фото: vesti.ru

"А вы знаете, что земля на этой территории - частная?" - спросили у журналистов "РГ" в администрации Королева. Знаем. Собственник - Союз кинематографистов России - переуступил часть своих болшевских угодий ввиду тяжелого материального положения. И это ни для кого не тайна - о продаже 10 тысяч квадратных метров под застройку зампред Союза Валерий Тонких публично заявлял еще в 2017 году. Тогда, правда, обещалось землю продать, а Дом творчества сохранить в собственности Союза. И не просто сохранить, но и создать в нем учебный центр детской кинематографии.

Однако к 2019 году планы кинопрофсоюза заметно поменялись. "Мы общественная организация. И поскольку никакой государственной поддержки не получаем, нам тяжело содержать это здание, оно приносит большие убытки. И вообще нет смысла оставлять дом отдыха в черте города", - говорит сегодня Валерий Тонких, уточняя, что окончательное решение о судьбе Дома творчества кинематографистов будет принято в декабре, на очередном съезде Союза. Впрочем, местному порталу "КоролевМедиа.ру" Тонких, говорят, уже пообещал "постараться сохранить" здание, чтобы использовать его как центр притяжения для населения.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Королев
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину
Посольство РФ опровергло обвинения Праги в создании шпионской сети
Путин назначил Фадеева своим советником и главой СПЧ
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае
В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана