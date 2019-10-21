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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бонус для родителей

Региональный материнский капитал в Воронежской области вырос до 200 тысяч рублей
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронежская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(7995)
В Воронежской области увеличили размер регионального материнского капитала: за второго ребенка родители получат 200 тысяч рублей, за третьего и последующих - по 150 тысяч. Новые пособия начнут действовать с 1 декабря нынешнего года и будут учтены в бюджете региона-2020.

До сих пор местные власти материально поощряли только рождение третьего и последующих детей, выплачивая родителям по 117 тысяч рублей. Новые меры государственной поддержки вызваны демографическими проблемами: по данным Росстата, в 2018 году в регионе детей появилось на свет 21,5 тысячи - на 4 процента меньше, чем годом ранее. Естественная убыль населения на начало 2019 года выросла на девять процентов по сравнению с 2017-м и составила 12,8 тысячи человек.

Фото: istock
Голикова рассказала, как вырастет маткапитал в 2020 году

С 1 декабря 2019 года претендовать на региональный маткапитал возможно будет в случае рождения второго ребенка у матери моложе 27 лет. Выплаты за третьего и последующих детей не имеют возрастных ограничений - важно лишь, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал двукратный размер установленного в регионе прожиточного минимума. Как стало известно "РГ", в 2020 году на выплаты по случаю рождения детей казна Воронежской области потратит более 740 миллионов рублей.

- Конечно, дополнительные деньги - это прекрасно, - обрадовалась Ирина Кругляк, воспитывающая с мужем четверых детей и ждущая пятого, - еще часть ипотеки закрою!

До сих пор власти Воронежской области материально поощряли только рождение третьего и последующих детей, выплачивая родителям по 117 тысяч рублей

Выплаты за третьего и четвертого ребенка в их семье также пошли на погашение кредита, взятого для покупки дома за городом. Другими льготами, положенными многодетным семьям, Кругляки до сих пор не пользовались.

- Пока жили в Воронеже, просто не хотелось обращаться в органы социальной защиты, - призналась Ирина Кругляк. - Несколько раз сходила туда, но столкнулась с такой черствостью и хамством, что зареклась. А теперь, переехав в сельский район, как на другую планету попала. Пришла за удостоверением многодетной семьи, и меня встретили как родную: за руку провели по всем кабинетам, рассказали, как можно получить те или иные льготы, какие бумаги собрать, как их правильно оформить. Чувствовалось их желание помочь мне. Я с двумя детьми была - пообещали в следующий раз принять нас без очереди. Так что теперь буду подавать документы на все!

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