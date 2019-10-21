Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается последний очень теплый день, при этом в вечерние часы могут пройти осадки. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

В первый день рабочей недели максимальная температура воздуха составит +17 градусов, по области - около +18. В вечерние часы будет не ниже +10, ветер около 10-12 м/с юго-западного направления. Давление 750 мм рт ст.

По данным метеорологов, уже завтра воздух не прогреется выше +11…+13 градусов. Но в целом предстоящая неделя будет теплее нормы на три-пять градусов.

Напомним, что максимальная температура 21 октября была в 1896 году, когда столбик термометра достиг отметки +18,1. А вот в этот день календаря только в 1945 году воздух остыл до -10,3.