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21.10.2019 13:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Столичные власти планируют увеличить расходы бюджета в 2020 году на социальную сферу на 18,4%

Текст: Любовь Проценко

В комиссиях Московской городской думы продолжается обсуждение проекта бюджета Москвы на 2020 год. Как уже сообщала "РГ", на прошлой неделе его внес мэр города Сергей Собянин.

Сегодня его обсуждают на своем заседании члены комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике. Замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов рассказал:

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета на 2020 год

- В проекте закона о бюджете планируется направить на социальную поддержку москвичей 537,8 млрд руб. Это на 18,4% больше, чем было в 2019 году.

По его словам, каждый третий житель столицы пользуется мерами социальной поддержки от города. "Непосредственно на их предоставление в 2020 году в денежной и натуральной форме в бюджете предусмотрено 495,3 млрд руб. или на 19 процентов, чем в текущем году, - уточнил он.

Напомним, что порядка 4 млн москвичей имеют льготы или получают субсидии на оплату услуг ЖКХ и городского телефона, бесплатно пользуются городским транспортом, санаторно-курортными путевками и другими мерами поддержки.

Экономика Казна Бюджеты регионов Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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