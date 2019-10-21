Суд не удовлетворил иск о блокировке в России сервиса поиска попутчиков

Арбитражный суд города Москвы в понедельник отклонил иск, в котором истцы просили заблокировать в России работу сервиса по подбору попутчиков BlaBlaCar. С исковым заявлением в суд ранее обратились несколько коммерческих компаний, занимающихся легальными перевозками пассажиров, в частности, автобусные перевозчики из Астрахани.

Истцы отмечали, что несут серьезные убытки и лишаются пассажиропотока из-за деятельности сервиса.

Изначально иск был подан от имени ООО "Транс Лайн", затем к нему присоединились несколько других транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, а также Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков. Ответчиками были заявлены российский оператор сервиса BlaBlaCar ООО "Комьюто Рус" и Роскомнадзор.

Истцы просили запретить к распространению на территории РФ информации, размещенной на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar. Другими словами, блокировать деятельность интернет-сервиса.

Ранее представители "Транс Лайн" уже обращались с похожими исками в Краснодарский краевой суд, Таганский районный суд Москвы и вышестоящие инстанции, но все разы безуспешно. В понедельник удовлетворить требования перевозчика отказал Арбитражный суд Москвы.

При этом заявители сообщали, что намерены добиться полной блокировки не только BlaBlaCar, но и других подобных приложений в России. Форма блокировки же, по их мнению, должна быть аналогичной, применяемой в отношении интернет-мессенджера Telegram.

Ответчики и представитель Роскомнадзора в свою очередь указали, что в приложении или на сайте BlaBlaCar какие-либо запрещенные к распространению сведения отсутствуют.

"Ответчик может попытаться обжаловать судебный акт, но вряд ли это приведет к удовлетворению его требований, - прокомментировал решение адвокат, партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. - Дело в том, что регулирование деятельности сервиса BlaBlaCar, как и других аналогичных сервисов, пока только находится в разработке".

"При отсутствии же нормативно-правового регулирования признать деятельность запрещенной практически невозможно, так как для этого нет законных оснований. Таким образом, сервис продолжит свою работу по действующим правилам, а в дальнейшем эти правила будут скорректированы - после принятия соответствующего закона", - пояснил эксперт.

Летом текущего года Минтранс подготовил законопроект о правилах регулирования онлайн-агрегаторов "карпулинга". Согласно документу, перевозчик должен будет иметь права категории B и стаж не менее двух лет. Он не сможет совершать больше двух поездок, организованных через агрегатор. Кроме того, документ запретит перевозить более пяти попутчиков за одну поездку. Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком будут производиться только через онлайн-сервис, а если перевозчика уличат в совершении коммерческих поездок, он будет заблокирован. Максимальную сумму платы за сервис должно будет определить правительство.

В компании BlaBlaCar поддержали идею Минтранса.

Сервис BlaBlaCar начал работу в России в 2014 году. По данным самой компании, их услугами в настоящее время пользуется более 15 млн россиян. Но есть и другие компании, оказывающие услугу карпулинг - совместные поездки на автомобиле, когда пассажиры возмещают водителю часть расходов (как правило, на топливные расходы). Попутчики выбирают оптимальный для всех маршрут. Карпулинг используется во многих странах мира как для междугородних поездок, так и для ежедневных маршрутов "дом-работа".