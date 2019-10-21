"Три мушкетера" штурмуют Москву

В афише театрального фестиваля "Видеть музыку" - "Три мушкетера". Недавняя премьера Музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева, открывшая дверь в его новую жизнь - в мир сбывшейся мечты.

К этому счастливому моменту театр упорно шел более тридцати лет. В конце 80-х его создал актер и режиссер Геннадий Чихачев - с нуля, на чистом энтузиазме, в бывшем кинотеатре "Ташкент" на окраине Москвы. Большой зал на долгие годы превратили в склад декораций - чтобы приспособить его для спектаклей, не было денег. Играли сначала в бывшем буфете, а потом в фойе, в выгородке для шести десятков зрителей. На "пятачке" в 18 кв. метров обзавелись оркестром, хором, солистами, стали ставить мюзиклы, оперетты, детские сказки, в содружестве с композиторами создавать крупные музыкальные полотна по Фонвизину, Толстому, Достоевскому, Островскому, Айтматову... Собрали сильную молодую труппу ярких индивидуальностей, сложилась своя, преданная театру аудитория. Как сумели сохранить энтузиазм и веру в успех своего дела, десятилетиями играя в тесноте и в обиде, честно говоря, не понимаю - для меня это одно из чудес света. Фактически театр Чихачева повторил судьбу "Геликона" - знаменитого оперного дома, примерно в те же годы созданного Дмитрием Бертманом. Тоже в тесноте, но в несопоставимо более выигрышных условиях старинного, освященного веками особняка в самом центре столицы. Он тоже долго боролся за место под солнце и четыре года назад построил себе наконец одно из лучших театральных помещений Москвы, страны и мира.

Конечно, на Рязанском и ресурсы, и амбиции были скромнее, но вот уже открылся Большой зал, очень удобный для зрителей. Там великолепный обзор сцены и редкая по качеству, для Москвы уникальная акустика, когда даже усиленные микрофонами голоса сохраняют пространственное звучание, зрителю не нужно лихорадочно искать глазами запевшего героя. И мечты словно вырвались на свободу, спектакли расправили крылья и стали настоящими фантазийными зрелищами, какими и должны быть спектакли в музыкальном театре. И первая же премьера на новой сцене показала: в Москве работает сильный музыкально-театральный коллектив с прекрасными традициями и какой-то особенной, студийной, почти домашней, по-настоящему творческой атмосферой и собственным, ни на какой другой не похожим репертуаром.

Как и все здесь, "Три мушкетера" - создание этого театра. Либреттист Владимир Яковлев утрамбовал многометражный роман Дюма в двухчасовую импровизацию на темы любви, мести, благородства и смерти, наигрывая сюжетные мотивы как хорошо знакомые мелодии и создавая из них собственную фантазийную сюиту. Сюжет, уже плотно обросший музыкальными версиями от Чарльза Максвелла до Максима Дунаевского, получил новое музыкальное решение от Владимира Качесова, давно сотрудничающего с этим театром ("Три богатыря", "Три медведя", "Тарзан"). Это не разрозненные номера, как часто бывает в нынешних скороспелых мюзиклах, а цельная, крепко сбитая музыкальная драматургия с развитием, кульминацией и запоминающимися лейтмотивами, которые публика уносит с собой. Партитура изобретательна, акустически разнообразна, включает развернутые ансамблевые сцены, лирические дуэты, патетические реквиемы, органные звучания и предусматривает активное участие в действе музыкантов оркестра (его руководитель дирижер Владимир Янковский обеспечил высокие музыкальные стандарты театра даже в условиях, для музыки, казалось бы, неприемлемых: там, где десятилетиями звучали флейты, валторны и скрипки, теперь работает гардероб).

У этого театра точный адрес: зал заполняют преимущественно молодые зрители. С занавеса на них лукаво посматривает гусар - символ веселого азарта, и этим качеством пронизана постановка Геннадия Чихачева, в которой все знакомо и при этом неожиданно. Камзолы мушкетеров неуловимо напоминают куртки "космонавтов" и модно драные джинсы московских улиц, свита лорда Бэкингема перебрасывает нас из XVII века в эпоху Шерлока Холмса, а мушкетерских коней сменили сверкающие огнями электроскутеры, на которых герои, подобно огромным летучим мышам, бесшумно проносятся по сцене. Четверка мушкетеров - Станислав Якубовский (Атос), Вадим Поповичев (Портос), Сергей Рязанов (Арамис) и Константин Скрипалев (Д"Артаньян) обаятельна, голосиста и до отказа заряжена молодой энергией. Более традиционны женские персонажи, хотя трогательная Констанция (Наталья Реброва), решительная графиня де Шеврез (Анна Альт) и роковая Миледи с ее интригами (Зинаида Громоздина) вносят в общую композицию свои яркие колеры. Главное достоинство зрелища - его ансамблевость, аура все той же студийности, качества бесценного, когда вчерашний премьер сегодня поет в массовке, и все сообща увлеченно творят общее дело.

Театр и его поклонников можно поздравить с началом новой жизни: многолетняя мечта стала явью, труппа вышла на достойные ее просторы и снова в преддверии большого пути. А скоро и большие расстояния сократятся: прямо у порога откроется станция метро, которую, учитывая растущую роль театра в московской культуре, я бы так и назвал: Чихачевская. Но кто ж меня послушает!