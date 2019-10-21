В Москве задержан преступник, который вывел из России 750 млн рублей

Лидер преступной группировки, которая незаконно вывела из России 750 миллионов рублей, задержан в столице. Им оказался 37-летний уроженец одной из азиатских стран, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, группировка специализировалась на валютных операциях. По поддельным документам они получали в банках деньги якобы на исполнение внешнеторговых контрактов, а затем переводили их на офшорные счета.

Расследованием дела и задержанием преступника занимались полицейские совместно с ФСБ. Они провели 12 обысков, в ходе которых нашли и изъяли поддельные печати и штампы несуществующих организаций, а также ключи от системы "Банк-клиент".

В настоящий момент задержанный находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение.