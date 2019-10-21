В столице открыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

В 15 минутах ходьбы от станции метро "Тушинская" открылось новое кафе. С виду обычный общепит, но днем сюда вереницей идут пенсионеры из окрестных домов за бесплатным обедом.

Они проходят в будни с 12.00 до 16.00. Получить бесплатную еду можно по предъявлению пенсионного удостоверения.

"Мне об этом заведении рассказали в центре социального обслуживания Тушинского района, - говорит пенсионерка Серафима Васильевна. - Шепнули, мол, в кафе кормят бесплатно, можете с друзьями прийти. Третий раз уже здесь столуюсь, сегодня вот подружку взяла.

Бойкая молодая пенсионерка Наталья, узнав, что я из газеты, сразу начала жаловаться, что она живет на улице. За соседним столом мужская компания, пожилые люди одеты как в театр: рубашки с галстуками, пиджаки. "Здесь общество, поэтому нужно хорошо выглядеть", - шутят мужчины. Официанты бойко разносят еду: щи, курица с макаронами и салат из капусты и моркови. На десерт компот и кусочек яблока. А накануне, говорят пенсионеры, кормили котлетами с пюре, корейской морковью и гороховым супом.

Как рассказала "РГ" совладелец кафе Александра Синяк, первое свое кафе они с мужем открыли в 2017 году в Питере. Однажды к ним зашел пенсионер-блокадник, они решили накормить его бесплатно. "Так родился благотворительный проект "С благодарностью к старшему поколению", - рассказывает ресторатор. - Сейчас в Петербурге кормим в бесплатные часы более 700 человек. Потом открыли кафе в Оренбурге, и вот теперь в Москве. Не загадываю, как пойдут дела, но пока у нас в столице есть спонсор. Кормим бесплатно всех пожилых людей, но не лиц без определенного места жительства, это наша принципиальная позиция. Ведь это наша благодарность старшему поколению. Да и Роспотребнадзор нам не разрешит".