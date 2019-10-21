В Тамбове на посетителей торгового центра рухнула труба

Прокуратура Октябрьского района Тамбова начала проверку обстоятельств ЧП в открывшемся на днях торгово-развлекательном центра.

ТРЦ официально начал работу 19 октября, а уже на следующий день около 17 часов в помещении кафе на первом этаже на посетителей обрушилась проходившая под потолком труба большого диаметра. Сидевшая за столиком девушка чудом избежала смерти - труба ударила ее по плечу, причинив сильный ушиб.

- По результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве. В ТРЦ подтвердили факт обрушения, но от дальнейших комментариев отказались.