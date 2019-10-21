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21.10.2019 13:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тамбове на посетителей торгового центра рухнула труба

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Прокуратура Октябрьского района Тамбова начала проверку обстоятельств ЧП в открывшемся на днях торгово-развлекательном центра.

Фото: РИА Новости
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ТРЦ официально начал работу 19 октября, а уже на следующий день около 17 часов в помещении кафе на первом этаже на посетителей обрушилась проходившая под потолком труба большого диаметра. Сидевшая за столиком девушка чудом избежала смерти - труба ударила ее по плечу, причинив сильный ушиб.

- По результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве. В ТРЦ подтвердили факт обрушения, но от дальнейших комментариев отказались.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов РГ-Видео
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