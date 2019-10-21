В Твери будут судить организаторов подпольной фирмы автоперевозок

21 октября Следственный комитет по Тверской области объявил о завершении расследования громкого уголовного дела о смертельной аварии с маршруткой, в которой погибли 13 человек.

Следствие показало, что фирма по перевозкам была липовая и о пассажирах никто не думал. Фото: РИА Новости.

Разбираясь в деталях аварии, следствие неожиданно выявило настоящую криминальную схему, где заложниками алчности коммерсантов ежедневно становились сотни ничего не подозревающих пассажиров.

Фигурантов уголовного дела четверо. Это один индивидуальный предприниматель, генеральный директор местной фирмы "Автодом", учредитель некого "ТрансАвто" и директор этой самой - "ТрансАвто".

Коммерсанты сопротивлялись следствию изо всех сил. В Следственном комитете говорят про то, что на свидетелей и потерпевших по делу давили, как могли

Фамилии этих граждан в СК не называют. Все они обвиняются по одной уголовной статье - в оказании услуг, "не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель 13 человек".

Ровно год назад, 5 октября 2018 года, рано утром на 24-м километре дороги Тверь - Ржев водитель микроавтобуса Ford Transit, как потом напишут следователи, "находясь в болезненном и крайне утомленном состоянии в связи с нарушением времени междусменного отдыха", столкнулся с автобусом "ЛиАЗ".

Водитель маршрутки погиб на месте. Позже станет известно, что ему разрешили сесть за руль с целым списком медицинских противопоказаний, не позволяющих управлять не то что микроавтобусом, но и любым транспортным средством. Его не проинструктировали о правилах безопасности пассажирских перевозок. В итоге этот человек погубил себя и еще 12 пассажиров Ford Transit. В больницу отвезли водителя автобуса "ЛиАЗ" и раненого пассажира микроавтобуса.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в СКР. Фигуранты уголовного дела организовали в Твери на местной автобазе выгодный бизнес по перевозкам. Он выглядел следующим образом - на автобазе числилось более 10 аффилированных организаций. В СК говорят: смыслом деятельности всех этих контор "было извлечение максимального дохода от осуществления пассажирских перевозок при минимальных затратах".

Экономили на главном - на необходимых мероприятиях по выпуску в рейс водителей и транспорта. Обвиняемые четко распределили роли в бизнесе. Разделение их деятельности на несколько фирм было условным. Фактически фирмами руководили одни и те же люди. Так предприниматель распределил роли, поручив одному стать директором "Автодома" по финансам и бухгалтерии и отвечать за деньги всех остальных фирм. Другие руководили остальными направлениями работы.

В прошлом году обвиняемые занимались перевозкой пассажиров как в самой Твери, так и в области. Сумму прибыли в СК не говорят, но подчеркивают "постоянную материальную выгоду в виде денежных средств в большом объеме". Ни о какой безопасности пассажиров речи не было.

Потом в томах уголовного дела будут перечислены и систематические нарушения труда и отдыха водителей, и фиктивные проверки, необходимые для того, чтобы выпустить машины на дорогу.

Водители в этих фирмах официально трудоустроены не были, машины хранились "в нарушение транспортной безопасности по месту жительства водителей", документы передавались водителям с фиктивными заранее проставленными необходимыми отметками о якобы проведенных мероприятиях.

Конечно, коммерсанты сопротивлялись следствию изо всех сил. В Следственном комитете говорят про то, что на свидетелей и потерпевших по делу давили как могли.

По возможности уничтожали или просто прятали документы и "предметы, представляющие значение для следствия", пытались подсунуть следствию фиктивные и подложные документы о трудоустройстве и проведении инструктажей, мероприятий с водителями "ТрансАвто".

В СК подчеркивают, что за все время следствия ни один из обвиняемых вину не признал.

Несмотря на это, в Следственном комитете убеждены, что ими собрано достаточно доказательств по делу.

Это означает, что детально восстановлены обстоятельства смертельного ДТП, вся схема движения транспорта в день происшествия и накануне. Проведено более 20 обысков по месту жительства перевозчиков либо людей, связанных с перевозками пассажиров.

По делу сделали порядка 20 судебных экспертиз, допрошено свыше 150 свидетелей.

Интересно, что более 10 свидетелей после предъявления им неоспоримых фактов вынуждены были изменить свои прежние показания и рассказать следователю правду о настоящей деятельности фирмы - преступной схеме, которую использовали коммерсанты.