В воскресенье в Москве напишут "Географический диктант"

Российская столица присоединится к Международной акции "Географический диктант", которая пройдет 27 октября. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Организатором диктанта выступит Русское географическое общество. Каждый вариант экзамена состоит из 40 вопросов: 10 вопросов охватывают общеизвестные факты из географии, ответить на остальные тридцать можно применив образное мышление, логику и эрудицию.

Написать диктант можно будет в Институте естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета (МГПУ), МИСиС, в Российской государственной библиотеке для молодежи в "Моем социальном центре", некоторых столичных школах и вузах. Самые большие площадки по вместимости - в Финансовом университете при Правительстве РФ и в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Также принять участие в диктанте можно дистанционно на сайте акции.

Начнется диктант в 14:00 по московскому времени.

Акция проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. За это время его участниками стали почти 900 тысяч человек.