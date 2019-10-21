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21.10.2019 14:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: На дне реки найден легендарный "Экскалибур"

Текст: Денис Передельский

Археологи из музея Республики Сербской в Боснии впервые представили общественности средневековый меч, который был воткнут в камень на дне реки.

Как сообщает Ancient Origins, артефакт является весьма значительной археологической находкой. На Балканах крайне редко находят средневековые мечи. Это всего вторая подобная находка за последнее столетие.

Однако даже не это привлекло внимание ученых. Дело в том, что этот меч был воткнут в камень, что сразу дало основания назвать его "балканским Экскалибуром".

Фото: iStock
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Он был обнаружен минувшим летом на дне реки Врбас в Республике Сербской на территории Боснии. По словам Янко Врацара, историка из музея Республики Сербской, анализ клинка показал, что этот меч использовался в период с конца XIII века и по первую половину XV века.

По оценкам археологов, артефакт сохранился достаточно хорошо. Впрочем, его все равно ожидает процедура реставрации и консервации. Затем он будет размещен в музее города Баня-Лука.

Напомним, знаменитый "Экскалибур" - это меч из легенды о короле Артуре. Согласно ей только истинный король Англии мог вынуть его из камня. Это сделал король Артур, доказав свое право на трон.

Большинство мифологов и историков считают, что легенда об "Экскалибуре" является метафорой - мол, так был описан процесс извлечения железной руды из камня. Однако средневековые мечи в камне находили и раньше.

Одним из самых известных является меч, найденный в капелле Монтесьепи, в Тоскане. Существует легенда о Гальгано Гвидотти, родившемся в 1148 году нашей эры. Это был богатый рыцарь, который весьма бурно провел свою молодость.

Однако в 1180 году Гвидотти начал следовать заповедям Иисуса Христа, а вскоре у него начались видения Архангела Михаила. Последний "привел его к Богу и двенадцати апостолам на холме Монте-Сипи".

Когда архангел Михаил приказал Гвидотти отказаться от всех своих земных владений, тот возразил, что это будет "так же трудно, как расколоть камень". Чтобы доказать свою правоту, Гвидотти вонзил в него меч.

В следующем году он умер, а в 1185 году папа Луций III объявил его святым. А позже вокруг меча в камне была построена капелла Монтесьепи.

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