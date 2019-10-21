Владимирец лишился 700 тысяч рублей у стоматолога

Житель Владимира лишился почти 700 тысяч рублей после визита к стоматологам, удалившим ему зубы и импланты.

Фрунзенский районный суд Владимира рассмотрел иск пациента к стоматологической клинике, где в августе 2018 года ему удалили несколько зубов и имплантов. По мнению мужчины, врачи, выставившие ему счет за удаление зубов на 117 тысяч рублей, удалили ему лишние зубы, не входившие в утвержденный план лечения. Из-за неудачно проведенной операции он испытывал сильнейшие боли и не мог вести привычный образ жизни.

Пациент посчитал, что все зубы были удалены необоснованно: их можно было вылечить. Чтобы восстановить потерянную улыбку, пациенту пришлось обратиться в другую клинику, где ему выставили счет на 562 тысячи рублей и начали новый курс лечения.

Решив, что его права как потребителя медицинских услуг нарушены, пациент обратился в суд, где потребовал взыскать с медицинского центра убытки: 117 тысяч рублей за удаленные зубы и 562 тысячи рублей как затраты на восстановление нарушенного права.

- Также он просил взыскать компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, - сообщили в суде.

Получив иск, представители стоматологической клиники с требованиями не согласились. Медики заявили, что вреда здоровью пациента они не нанесли, уточнив, что стоимость удаления одного зуба без обезболивания и дополнительных манипуляций в их учреждении стоит пять тысяч рублей. Проведенная по определению суда экспертиза установила, что качество удаления большинства зубов было надлежащим. Но правомерность удаления одного зуба экспертам оценить не удалось, поскольку врачи не занесли клинические данные по нему в медицинскую документацию.

В результате суд пришел к выводу, что ответчик не смог доказать, была ли стоматологическая услуга по удалению одного зуба оказана качественно.

Иск владимирца суд удовлетворил, но не на заявленные 1,7 миллиона рублей, а всего на 15 тысяч. В пользу пациента с медцентра взыскали компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей. Кроме этого, врачей обязали вернуть пациенту 5 тысяч за услугу по удалению спорного зуба и еще 5 тысяч - в качестве штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. Кроме этого, стоматологам придется выплатить в бюджет города Владимира госпошлину в размере 700 рублей.

Пациент с суммой назначенной ему компенсации не согласился и подал апелляцию, однако ее из-за недостатков оформления оставили без движения.

В суде отметили, что если в установленный срок пациент устранит недостатки в документах, дело рассмотрит Владимирский областной суд.