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21.10.2019 09:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине уволилась директор школы, где избили четвероклассницу

Текст: Евгения Шерешевская

Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова приняла отставку директора школы №2 города Поронайска, в которой произошел инцидент с избиением четвероклассницы, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона.

Фото: iStock
На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы

Девочка, пострадавшая от рук одноклассников, жаловалась на головную боль, и родители отвезли ее в больницу. По их словам, таким образом школьники выразили свое недовольство тем, что девочка напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание.

По факту избиения четвероклассницы проводят проверки прокуратура, полиция и следственные органы. В учебном заведении также организована служебная проверка.

В Поронайск выезжала министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и специалисты по защите прав детей. Состоялись встречи с педагогическим коллективом и родителями агрессивных четвероклассников. Классным руководителям рекомендовали провести разъяснительные беседы с детьми, усилить контроль за учениками.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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