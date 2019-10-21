На Сахалине уволилась директор школы, где избили четвероклассницу

Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова приняла отставку директора школы №2 города Поронайска, в которой произошел инцидент с избиением четвероклассницы, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона.

Девочка, пострадавшая от рук одноклассников, жаловалась на головную боль, и родители отвезли ее в больницу. По их словам, таким образом школьники выразили свое недовольство тем, что девочка напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание.

По факту избиения четвероклассницы проводят проверки прокуратура, полиция и следственные органы. В учебном заведении также организована служебная проверка.

В Поронайск выезжала министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и специалисты по защите прав детей. Состоялись встречи с педагогическим коллективом и родителями агрессивных четвероклассников. Классным руководителям рекомендовали провести разъяснительные беседы с детьми, усилить контроль за учениками.