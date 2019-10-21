Новости

Тысячи студентов вышли на митинг против присутствия сил США в Сирии 06:27
Шойгу: США вышли из ДРСМД ради сдерживания России и Китая 06:23
Паралимпийцы-горнолыжники более чем из 17 стран встретятся на Сахалине 06:20
В Якутии родителям тройни выделили 9 миллионов рублей 06:14
Подозреваемого в связи с ДАИШ уроженца Бурятии начало искать ФСБ 06:06
Жителей Японии предупредили о двух новых тайфунах 05:12
Назван регион России с самым доступным для населения газом 05:09
Ракетные корабли открыли огонь в Тихом океане 04:27
Путин: РФ готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с Африкой 04:25
Кадыров пообещал бегущим из Сирии террористам места на кладбище 04:20
Число раненных в ДТП с автобусом и трамваем в Петербурге выросло до 15 04:17
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент 03:41
В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком при помощи объятий 03:10
Хилари Клинтон опубликовала шуточное послание Кеннеди Хрущеву 02:50
Минобороны: США заинтересованы в Договоре по открытому небу 02:27
Власти Чили ввели чрезвычайное положение еще в двух городах 02:12
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей 01:41
Путин: Странам Африки нужна помощь в борьбе с террористами 01:30
Трое американских военнослужащих погибли на учениях 01:23
Шеф Пентагона заявил о планах вывести 5 тысяч солдат из Афганистана 00:45
Полицейские задержали почти 1500 протестующих в Чили 00:21
Эрдоган озвучил условия возобновления операции Турции в Сирии 20.10.2019
В Сочи при изготовлении петард погиб мужчина, ранены трое детей 20.10.2019
МЮ и "Ливерпуль" сыграли вничью в Манчестере 20.10.2019
Видео: Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж 20.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
21.10.2019 05:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Назван регион России с самым доступным для населения газом

Текст: Дина Непомнящая

Средняя стоимость одного кубометра газа в России во второй половине текущего года составила 6,27 рубля. Доход жителей страны позволял приобретать по этому тарифу 6326,1 куба. РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.

Как оказалось, больше всего газа могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Сахалинской области. Там на среднемесячную зарплату можно купить 20093, 15766,2 и 15670,1 кубометра газа соответственно.

Фото: REUTERS/SERGEI KARPUKHIN
Силуанов рассказал о подушке безопасности при падении цен на нефть

Пятерку лидеров замкнули Ханты-Мансийский автономный округ, где можно позволить себе 12913,1 куба газа в месяц, и Москва. На столичную зарплату получается приобрести 11324 куба.

За исключением Москвы все эти регионы являются крупнейшими добытчиками газа страны. В сумме в этих регионах добывается больше 90 процентов российского природного газа. Благодаря этому цены на него здесь существенно ниже, чем в других частях страны. В Ямало-Ненецком АО он стоит 4,27 рубля за куб, в Ненецком - 4,69 рубля, на Сахалине - 4,52 рубля, а в Югре - 4,91 рубля.

В столице стоимость превышает среднероссийскую - 6,83 рубля за кубометр. Однако относительно уровня дохода населения эта цена оказалась доступней, чем во многих других регионах с более низкими тарифами.

Меньше всего газа могут купить жители Калининградской (3153,2 куба), Кировской (2971,8 куба), Иркутской (2837,4 куба), Ивановской (2792 куба) и Саратовской (2604,2 куба) областей. Цены на него здесь оказались намного выше средней по стране: от 9,2 до 13,56 рубля.

Авторы рейтинга отмечают, что в целом по доступности газа населению Россия находится на третьем месте среди стран Европы. Первую строчку занял Люксембург, вторую - Казахстан.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Люксембург В мире экс-СССР Казахстан Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ДФО Сахалинская область СЗФО Ненецкий АО ПФО Кировская область ПФО Саратовская область СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Рублев выиграл "ВТБ Кубок Кремля" в свой день рождения