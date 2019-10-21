Назван регион России с самым доступным для населения газом

Средняя стоимость одного кубометра газа в России во второй половине текущего года составила 6,27 рубля. Доход жителей страны позволял приобретать по этому тарифу 6326,1 куба. РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.

Как оказалось, больше всего газа могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Сахалинской области. Там на среднемесячную зарплату можно купить 20093, 15766,2 и 15670,1 кубометра газа соответственно.

Пятерку лидеров замкнули Ханты-Мансийский автономный округ, где можно позволить себе 12913,1 куба газа в месяц, и Москва. На столичную зарплату получается приобрести 11324 куба.

За исключением Москвы все эти регионы являются крупнейшими добытчиками газа страны. В сумме в этих регионах добывается больше 90 процентов российского природного газа. Благодаря этому цены на него здесь существенно ниже, чем в других частях страны. В Ямало-Ненецком АО он стоит 4,27 рубля за куб, в Ненецком - 4,69 рубля, на Сахалине - 4,52 рубля, а в Югре - 4,91 рубля.

В столице стоимость превышает среднероссийскую - 6,83 рубля за кубометр. Однако относительно уровня дохода населения эта цена оказалась доступней, чем во многих других регионах с более низкими тарифами.

Меньше всего газа могут купить жители Калининградской (3153,2 куба), Кировской (2971,8 куба), Иркутской (2837,4 куба), Ивановской (2792 куба) и Саратовской (2604,2 куба) областей. Цены на него здесь оказались намного выше средней по стране: от 9,2 до 13,56 рубля.

Авторы рейтинга отмечают, что в целом по доступности газа населению Россия находится на третьем месте среди стран Европы. Первую строчку занял Люксембург, вторую - Казахстан.