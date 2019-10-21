Названы места, которые мечтают посетить российские туристы

Россияне рассказали, какие места хотели бы посетить в своей стране. Опрос, в котором приняли участие более 25 тысяч человек, провел сервис Aviasales, пишет РИА Новости.

Согласно исследованию, большинство опрошенных - 36 процентов - мечтают провести отпуск на Байкале. Люди хотят прогуляться вдоль уникального озера, прокатиться по Кругобайкальской железной дороге, поплавать на байдарке, катамаране и увидеть обряды шаманов.

Чуть меньше - 28 процентов - хотят посетить Камчатку. Здесь в списке обязательных действий - путешествие в Долину гейзеров и на Курильское озеро, восхождение на вулканы, катание на оленях, дегустация икры и других морских деликатесов.

Третье место среди самых желанных мест для отдыха занял Алтай. Респонденты отметили невероятные красивые пейзажи, чистейшие озера и снежные вершины, присущие этому уголку. Здесь люди мечтают совершить сплав по рекам, прокатиться по Чуйскому тракту, побывать на Телецком озере, попробовать алтайский мед и походить по лугам.

Примерно столько же жителей России хотели бы побывать в Карелии, посетить горный парк Рускеала, Ладожское и Онежское озера, острова Валаам и Кижи, водопад Кивач, а также попробовать местную кухню.