Подозреваемого в связи с ДАИШ уроженца Бурятии начало искать ФСБ

Правоохранители разыскивают 37-летнего жителя Улан-Удэ, подозреваемого в сотрудничестве с ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической организации ИГИЛ).

Известно, что два года назад уроженец Бурятии собирался уехать в Сирию, чтобы вступить в незаконную группировку. Как сообщили ТАСС в Управлении ФСБ по Республике Бурятия, сбежать мужчина собирался с женой и двумя детьми транзитом через Турцию.

В отношении улан-удэнца возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).