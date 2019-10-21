В Якутии работник фермы погиб при кормлении скота

В Хангаласском районе Якутии следственные органы начали процессуальную проверку по факту гибели рабочего конезавода "Берге", погибшего при кормлении скота.

Как сообщила в понедельник старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая, ЧП произошло 19 октября. Во время раздачи корма крупному рогатому скоту на принадлежащей конезаводу ферме, расположенной в селе Улахан-Аан, 22-летний рабочий попал в кормораздатчик и погиб.

В рамках процессуальной проверки предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято соответствующее решение.