Новости

Тысячи студентов вышли на митинг против присутствия сил США в Сирии 06:27
Шойгу: США вышли из ДРСМД ради сдерживания России и Китая 06:23
Паралимпийцы-горнолыжники более чем из 17 стран встретятся на Сахалине 06:20
В Якутии родителям тройни выделили 9 миллионов рублей 06:14
Подозреваемого в связи с ДАИШ уроженца Бурятии начало искать ФСБ 06:06
Жителей Японии предупредили о двух новых тайфунах 05:12
Назван регион России с самым доступным для населения газом 05:09
Ракетные корабли открыли огонь в Тихом океане 04:27
Путин: РФ готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с Африкой 04:25
Кадыров пообещал бегущим из Сирии террористам места на кладбище 04:20
Число раненных в ДТП с автобусом и трамваем в Петербурге выросло до 15 04:17
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент 03:41
В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком при помощи объятий 03:10
Хилари Клинтон опубликовала шуточное послание Кеннеди Хрущеву 02:50
Минобороны: США заинтересованы в Договоре по открытому небу 02:27
Власти Чили ввели чрезвычайное положение еще в двух городах 02:12
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей 01:41
Путин: Странам Африки нужна помощь в борьбе с террористами 01:30
Трое американских военнослужащих погибли на учениях 01:23
Шеф Пентагона заявил о планах вывести 5 тысяч солдат из Афганистана 00:45
Полицейские задержали почти 1500 протестующих в Чили 00:21
Эрдоган озвучил условия возобновления операции Турции в Сирии 20.10.2019
В Сочи при изготовлении петард погиб мужчина, ранены трое детей 20.10.2019
МЮ и "Ливерпуль" сыграли вничью в Манчестере 20.10.2019
Видео: Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж 20.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
21.10.2019 06:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии родителям тройни выделили 9 миллионов рублей

Текст: Владимир Таюрский

Правительство Якутии выделило девять миллионов рублей семье Христофоровых-Голуновых, где родились тройняшки.

Об этом в День матери на своей странице в Instagram сообщил глава регионального кабмина Владимир Солодов.

«Сегодня я хочу особо поздравить семью Христофоровой Полины и Гулгунова Николая, у которых в этом году на свет появились тройняшки! В соответствии с действующим порядком, правительство республики выделило 9 млн рублей для покупки дома или квартиры для большой многодетной семьи. Будьте счастливы! С праздником!», - написал он.

Архангельским родителям детей-инвалидов дадут региональное пособие

Новость вызвала неоднозначную реакцию якутян. В комментариях некоторые люди пишут, что таких денег от местных властей не получают даже семьи с 10 и более детьми. Однако в республике действует положение, в соответствии с которым при рождении тройни семья получает особую социальную выплату на приобретение или строительство жилого помещения. Размер ее рассчитывается, исходя из количества членов семьи, нормы предоставления жилплощади (18 квадратных метров на человека) и стоимости одного квадратного метра по региону. Девять миллионов рублей – это как раз та сумма, на которую можно приобрести соответствующее документу жилье при нынешних ценах.

Общество Соцсфера Демография Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Рублев выиграл "ВТБ Кубок Кремля" в свой день рождения