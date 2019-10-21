В Якутии родителям тройни выделили 9 миллионов рублей

Правительство Якутии выделило девять миллионов рублей семье Христофоровых-Голуновых, где родились тройняшки.

Об этом в День матери на своей странице в Instagram сообщил глава регионального кабмина Владимир Солодов.

«Сегодня я хочу особо поздравить семью Христофоровой Полины и Гулгунова Николая, у которых в этом году на свет появились тройняшки! В соответствии с действующим порядком, правительство республики выделило 9 млн рублей для покупки дома или квартиры для большой многодетной семьи. Будьте счастливы! С праздником!», - написал он.

Новость вызвала неоднозначную реакцию якутян. В комментариях некоторые люди пишут, что таких денег от местных властей не получают даже семьи с 10 и более детьми. Однако в республике действует положение, в соответствии с которым при рождении тройни семья получает особую социальную выплату на приобретение или строительство жилого помещения. Размер ее рассчитывается, исходя из количества членов семьи, нормы предоставления жилплощади (18 квадратных метров на человека) и стоимости одного квадратного метра по региону. Девять миллионов рублей – это как раз та сумма, на которую можно приобрести соответствующее документу жилье при нынешних ценах.