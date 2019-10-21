В Приморье женщина сорвалась с 20-метровой скалы, делая селфи

Следственное управление СК по Приморскому краю начало доследственную проверку по факту гибели женщины вблизи ущелья Дарданеллы в Партизанском районе Приморья, сообщается на сайте ведомства.

По данным следователей, женщина 41 года поднялась на смотровую площадку на высоту более 20 метров. Она хотела сделать фотографии, но оступилась и упала. От полученных травм туристка скончалась до приезда машины скорой помощи.

На месте происшествия проведен осмотр, назначена судебная экспертиза, опрашиваются очевидцы.