Новости

В Мурманске на старом складе вспыхнуло машинное масло 09:38
На Сахалине уволилась директор школы, где избили четвероклассницу 09:27
В Приморье женщина сорвалась с 20-метровой скалы, делая селфи 09:24
Видео: добровольцы хотели помочь Chevrolet, но уронили его с обрыва 09:24
На трассах Урала из-за ледяного дождя ограничили движение автобусов 09:21
Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27 09:14
В Красноярском крае приспущены флаги в память о погибших на реке Сейба 08:53
Шойгу предупредил об "обратной миграции" террористов из-за действий Турции 08:44
Депутат: Сирийские военные окружили турецкую армию в Рас-эль-Айне 08:43
АвтоВАЗ может выпустить линейку спортивных аксессуаров Lada Sport Line 08:37
Досрочные выборы в Северной Македонии назначены на 12 апреля 08:23
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон 08:00
Лайнер Air France совершил аварийную посадку в Токио 07:57
Павлюченкова стала первой ракеткой России 07:38
Во Владивостоке проверят видео с иномаркой, не пропустившей "скорую" 07:32
Нэнси Пелоси посетила Афганистан 07:19
Ягудин рассказал о диагнозе Тотьмяниной 07:16
На Колыме Росимущество заставили уничтожить 340 кг красной икры 07:15
В Якутии работник фермы погиб при кормлении скота 07:04
Теннисист Андрей Рублев поднялся в рейтинге АТР на рекордную позицию 07:04
Боксер Гвоздик выписан из больницы 06:48
Тысячи студентов вышли на митинг против присутствия сил США в Сирии 06:27
Шойгу: США вышли из ДРСМД ради сдерживания России и Китая 06:23
Паралимпийцы-горнолыжники более чем из 17 стран встретятся на Сахалине 06:20
В Якутии родителям тройни выделили 9 миллионов рублей 06:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
21.10.2019 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье женщина сорвалась с 20-метровой скалы, делая селфи

Текст: Ольга Журман

Следственное управление СК по Приморскому краю начало доследственную проверку по факту гибели женщины вблизи ущелья Дарданеллы в Партизанском районе Приморья, сообщается на сайте ведомства.

Нижегородский подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре ЛЭП

По данным следователей, женщина 41 года поднялась на смотровую площадку на высоту более 20 метров. Она хотела сделать фотографии, но оступилась и упала. От полученных травм туристка скончалась до приезда машины скорой помощи.

На месте происшествия проведен осмотр, назначена судебная экспертиза, опрашиваются очевидцы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Селфи: модное, но опасное увлечение
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
Шойгу: США вышли из ДРСМД ради сдерживания России и Китая
Die Welt: Путин побеждает без войны
Кадыров пообещал бегущим из Сирии террористам места на кладбище
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока