Введение электронных виз увеличит турпоток в Россию на 20-25 процентов

Электронные визы увеличат турпоток в Россию из-за рубежа на четверть, а то и больше. Такой прогноз дают эксперты, проанализировав, как идут дела в пилотных регионах, которые уже ввели у себя эту новинку.

В Приморье за два года эксперимента электронными визами воспользовались более 140 тысяч иностранных туристов. В Санкт-Петербурге только за две недели - более 15 тысяч, а до конца года их число увеличится в пять раз.

"Электронная виза - самый прогрессивный способ привлечь иностранных туристов из стран, формирующих основные туристические потоки в нашу страну", - заявил в беседе с "РГ" помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Цыганов. И неудивительно, что Приморье, где упрощенный визовый режим заработал с августа 2017 года, входит в тройку лидеров по развитию въездного туризма после Москвы и Санкт-Петербурга. Более половины гостей - из Китая. На втором месте - туристы из Японии.

В европейской части России пилотный проект стартовал в июле этого года в Калининградской области. За три с небольшим месяца, по информации регионального правительства, заявки на электронные визы подали 60 тысяч человек из 50 стран. В регион уже приехали 48 тысяч "электронных" туристов из 45 стран. Наиболее активны жители Литвы - на них пришлось 44 процента всех посещений. Второе, третье и четвертое места примерно поровну делят гости из Польши, Латвии и Германии.

Этот "бум" отразился на всей туриндустрии Калининградской области. Работы и прибыли прибавилось у предприятий общепита, региональных туроператоров, специализирующихся на въездном туризме, отельеров. Отели Калининграда и побережья, кстати, уже переполнены туристами и забронированы до конца октября.

C 1 января 2021 года электронные визы введут во всех регионах России

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области электронные визы начали действовать с 1 октября этого года для граждан 53 государств. По официальным данным, за две недели поступило более 15 тысяч заявок на электронные визы. Больше всего - из стран Балтии. По данным Смольного, в этом году количество туристов, посетивших Санкт-Петербург, должно превысить девять миллионов.

Как и в любом новом деле, не обходится без проблемы. Так, в июле и августе на автомобильных приграничных пунктах пропуска Калининградской области возникли большие очереди. Туристам, которые впервые посещали Россию, надо было заполнить декларацию о ввозе транспортного средства. Процесс шел медленно. Тогда образец декларации поместили на сайте. Теперь ее можно скачать и заполнить заранее.

А в Санкт-Петербурге власти сейчас решают другую проблему. Попасть в эти регионы по электронной визе можно любым транспортом: самолетом, машиной, водным судном. И даже пешком. А по железной дороге нельзя. Это огорчило жителей Финляндии. Скоростной поезд "Аллегро", курсирующий между Петербургом и Хельсинки, пользуется у них большой популярностью. Но визу они должны получать по старинке. Погранконтроль в пассажиры проходят во время движения. А по техническим причинам организовать проверку электронных виз "на ходу" пока нет возможности. Но в Смольном обещают найти решение.

"Применение электронных виз является продолжением стратегии по увеличению несырьевого экспорта на 100 миллиардов долларов в год", - заметил в разговоре с "РГ" председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. "А положительные результаты дают основания утверждать, - продолжает Алексей Цыганов, - что индекс открытости нашей страны в визовом вопросе кардинально поменяется с 1 января 2021 года, когда электронные визы будут введены на всей территории России". Сегодня, напомним, по данным Всемирной туристской организации при ООН, индекс открытости России составляет 0-24 по шкале до 100 пунктов.

Подготовили Ульяна Вылегжанина, Татьяна Дмитракова, Ольга Журман, Андрей Полынский, Евгения Цинклер