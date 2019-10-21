Конституционный суд рассмотрит иск жителей Перми по сносу газетных киосков

Предприниматели Перми, занимающиеся производством и распространением печатной продукции, представители товариществ собственников жилья (ТСЖ), общественники подали иск в КС РФ.

Они просят проверить введенный местными властями запрет на размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Речь идет о киосках, где продают фрукты-овощи, бакалею и, что самое главное, газеты и журналы. Чиновники утверждают, что действуют в рамках закона N 131-ФЗ. Однако подавшие иск считают, что этот закон конфликтует с несколькими статьями Конституции РФ.

К новогодним праздникам Пермь лишится 2,5 тысячи торговых киосков

Изменения в правила городского благоустройства депутаты внесли в марте 2018 года. Они, в частности, касались размещения киосков на придомовых территориях, владельцами которых являются жители многоквартирных домов. Решение вызвало дискуссии, которые переместились в зал суда: в защиту киосков выступили 17 истцов, включая несколько пермских ТСЖ, региональное Управление Федеральной антимонопольной службы и ассоциацию ТСЖ "Пермский стандарт". Краевой суд встал на сторону собственников жилья и предпринимателей. При этом за время действия постановления мэрия выписала в отношении предпринимателей более 100 штрафов. Суммы исчислялись сотнями тысяч рублей.

Ведущие пермские СМИ тоже не остались в стороне и обратились к властям с просьбой сохранить сеть киосков, без которых не смогут существовать периодические печатные издания. Нет киосков - сокращаются тиражи. Но массовые сносы киосков в краевой столице все же начались. Даже тех, что простояли на своем месте не один десяток лет.

Дмитрий Еремин известен всем газетчикам Перми - он давно занимается розницей. Его киоски тоже пошли под снос. По его мнению, пострадал не только бизнес, но и пермяки: "Один киоск в среднем продавал от 3,5 до 5 тысяч экземпляров периодики в месяц. Каждый киоск - это примерно 1,7 тысячи читателей журналов и газет". Горожане лишились прессы, а работники - зарплаты, отмечает Еремин. По его словам, все продавцы в киосках были пенсионерами, для которых зарплата 15 тысяч рублей в месяц - ощутимые деньги. "Это очень сильная встряска для всей сферы нестационарных торговых объектов", - резюмировал предприниматель. Переживают и читатели газет и журналов. Пермяк Иван Харин, увидев на месте киоска яму с кучей вывороченных бетонных блоков, очень расстроился: "Кому киоск помешал? Он тут так давно стоит, что эта береза, растущая рядом. И где я теперь буду брать прессу?"

"Газетные киоски стремительно исчезают по всей России. Этому есть как объективные, так и субъективные причины, - говорит председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России, член регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов. - Однако печатные СМИ по-прежнему являются значимым источником информирования граждан, а потому необходимо содействовать сохранению и развитию системы их распространения. Развитие интернета, конечно, сильно меняет портрет читателя, но это не означает, что сеть продаж газет себя уже изжила. К тому же киоски обеспечивают работой значительное число людей, являются распространенной формой малого бизнеса, что также имеет значение".

Часть ларьков в Перми и вовсе снесли из-за требований Госинспекции по охране объектов культурного наследия. Внезапно выяснилось, что есть постановления правительства Пермского края (N 292-П от 13.05.2016 и N 966-П от 28.11.2017), гласящие: если участок, на котором стоит киоск, расположен на территории памятника культурного наследия регионального значения, то его установка возможна только на четыре месяца. Так как "торговые объекты портят исторический вид города". То, что они уже простояли 30 лет, никого не смутило. А в первой декаде октября было снесено несколько десятков киосков вокруг Центрального рынка Перми. Под замес попали газетные киоски, магазинчики, кафе, объекты мелкого бизнеса. По предварительным оценкам, если процесс сноса продолжится в прежнем темпе, то к новогодним праздникам Пермь лишится 2,5 тысячи торговых объектов. Сейчас снесено около 600.

Интересы пермяков в Конституционном суде РФ представит московский адвокат, доктор юридических наук Армен Джагарян. Юрист считает, что проблемы пермяков имеют общероссийский масштаб, поскольку такие же меры введены во многих других городах страны, например в Калининграде, Екатеринбурге, Тюмени, Краснодаре и Омске. Джагарян отметил, что придомовая территория - это пространство собственников, которые на общем собрании решают, что и где размещать, и могут получать от этого доход на обустройство двора или поддержание состояния дома. Введенные же пермскими властями запретительные меры юрист назвал нарушением Жилищного кодекса.

Комментарий

Мы надеемся, киоски останутся

Елена Шитикова, исполнительный директор Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати (ГИПП):

- Мы внимательно следим за противостоянием предпринимателей, реализующих прессу в Перми, и местных властей. Президент ГИПП Руслан Новиков направил председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину письмо о поддержке жалобы пермских распространителей прессы. Мы продолжаем надеяться, что пермская администрация, как и администрации Калининграда, Екатеринбурга, Краснодара и Омска, изменит свою позицию по отношению к нестационарным торговым объектам, торгующим прессой. По поручению президента России регионы должны провести анализ мер, реализуемых местными органами исполнительной власти "по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, а также обеспечить совершенствование указанных мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов". Это указано в постановлении правительства России (от 09.04.2016 N 291).