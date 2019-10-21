Мордовия перейдет на "Электронный бюджет"

Органы государственной власти Мордовии перейдут на "Электронный бюджет". Это позволит сэкономить 17,3 миллиона рублей в год.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, "дорожная карта", по переходу на использование сервисных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", была подписана на рабочей встрече лидера региона Владимира Волкова с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Документ предусматривает совместную работу по обеспечению единства организации ведения бюджетного учета.

- Наше взаимодействие базируется на взаимном доверии и высоком профессионализме всех участников процесса. Результатом этой работы уже сейчас стало значительное оздоровление финансовой ситуации в республике, - констатировал Роман Артюхин.

Использование новых сервисных инструментов предполагается на безвозмездной основе, функции по обслуживанию системы возложены на Федеральное казначейство. Переход органов государственной власти Республики Мордовия на использование сервисных подсистем информационной системы "Электронный бюджет" позволит отказаться от действующих программных продуктов, что приведет к экономии бюджетных средств в сумме 17,3 миллионов рублей в год.

Проект плана мероприятий предусматривает поэтапный переход на использование сервисных подсистем информационной системы "Электронный бюджет". Предстоит выбрать "пилотные" органы госвласти и государственные учреждения Мордовии.