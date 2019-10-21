На жителя Перми оформили кредит без его участия

Индустриальный суд города Перми рассмотрел иск жителя краевой столицы к микрофинансовой организации. Истец утверждал, что с него пытаются незаконно взыскать кредит, который он ранее не получал.

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, в ходе судебного разбирательства удалось выяснить, что микрофинансовая организация оформляла кредиты дистанционно с помощью сайта в интернете. Для получения денежных средств достаточно было заполнить электронную анкету, указать в ней паспортные данные, а также реквизиты банковской карты. Неизвестное лицо внесло данные истца и получило таким образом на свою банковскую карту кредит в размере 65 тысяч рублей.

По мнению суда, ответчик не предоставил необходимые доказательств того, что денежные средства по кредитному договору получил именно истец. В связи с этим он постановил признать договор с микрофинансовой организаций незаключенным. Также суд удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей.