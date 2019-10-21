Оренбургской пенсионерке "сняли порчу" за 730 тысяч рублей

Жертвой мошенничества стала 79-летняя жительница Оренбурга: под предлогом "снятия порчи" две неизвестные молодые женщины похитили у нее 730 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по региону, злоумышленницы обратились к пенсионерке под предлогом аренды жилья, представившись студентками. Когда хозяйка впустила их в дом, одна из посетительниц заявила, что на пожилой женщине "порча": из-за этого якобы она три года будет серьезно болеть, а ее сын погибнет.

Незнакомка сказала, что предотвратить трагедию можно, проведя специальный обряд: для этого нужно собрать все имеющиеся в доме деньги. Пенсионерка не только передала мошенницам все свои сбережения, но и одолжила еще 77 тысяч рублей у соседки. Посетительницы завернули купюры в платок и убрали в шкаф.

Затем потерпевшая проводила лжестуденток и отправилась по их совету в ближайший храм. А когда вернулась обратно, увидела, что в платок завернуты не деньги, а листы газеты. Женщина обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - сообщила следователь муниципального управления МВД России "Оренбургское" Екатерина Рябова. - Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.