Пермские депутаты узаконили статус деревенского старосты

Пенсионер Анатолий Кузин самый главный человек в деревне Яган, что на юге Пермского края. Он староста. Официально его обязанности нигде не прописаны, права никем не обозначены. Но полномочия по управлению общественной жизнью деревни и решению общесоциальных задач признаются всеми: и односельчанами, и администрацией Шабуровского поселения, к которому территориально относится Яган.

Работы у пенсионера не так чтобы много, но год на год не приходится. Вот, к примеру, несколько лет назад рухнул в деревне мост через местную речушку. По нему все жители ездили в Шабуры и далее в районный центр. Заботу по восстановлению моста взял на себя староста. Он собрал деревенский сход, на котором было решено построить мост своими силами. Обратился в администрацию поселения, договаривался... В итоге мост был построен.

- Старосты наша главная опора, через них мы держим связь с жителями небольших сельских поселений и деревень, - говорит помощник главы Шабуровского сельского поселения Олеся Казанцева. - С их помощью мы осуществляем информирование населения о действиях разных уровней власти, решаем вопросы пожарной безопасности, благоустройства, самообложения и другие важные вопросы. Они в свою очередь доносят до нас проблемы и предложения жителей, решают вопросы благоустройства. Сейчас в поселении идет активная газификация, и в этом деле без старост нам вообще не обойтись.

По ее мнению, такие люди нужны в каждом сельском населенном пункте, где нет других представителей власти. К примеру, в том же Ягане проживают всего несколько десятков человек. Назначить туда специалиста администрации нереально, да и незачем. Но человек "для связи с внешним миром" крайне необходим, причем обеим сторонам.

И такие люди в сельской глубинке всегда были. Этой осенью депутаты Заксобрания приняли закон "О старостах сельских населенных пунктов Пермского края", автором которого выступил Совет муниципальных образований. По мнению исполнительного директора совета Александра Русанова, актуальность принятия такого документа связана с укрупнением муниципалитетов и необходимостью настройки прямого диалога между населением и властью.

Круг задач деревенского старосты достаточно обширен. По сути, он будет отвечать за всю организацию жизни в населенном пункте. При этом взамен ему выдадут удостоверение и позволение в случае чего досрочно отказаться от исполнения обязанностей.

Единственное, что старосте по закону гарантировано - это компенсация личных расходов, которые он понесет, выполняя свои обязанности

Вот только никакого материального поощрения им депутаты не предусмотрели. Посчитали, что институт старост - это просто форма самоуправления. И если гражданин хочет, чтобы его территория развивалась, он может стать ответственным за это. Но на безвозмездной основе.

Единственное, что ему гарантировано - это компенсация личных расходов, которые он понесет, выполняя свои, теперь уже узаконенные, обязанности. По мнению депутата Валерия Трапезникова, желающих взять на себя обязанности старосты найдется немного.

- Представьте, что в сельском поселении, где раньше были депутаты и глава сельского поселения, а после объединения территории их не стало, - рассуждает он , - большая часть обязанностей ляжет на плечи старост. Допустим, что на эту роль народ выбрал не пенсионера, а человека, который работает. Когда он должен будет выполнять общественную работу? Вечером, после того как отработал смену трактористом? Или выбирать только из пенсионеров?

Впрочем, глава Пермского района Александр Кузнецов, член рабочей группы по обсуждению законопроекта о статусе старост, с ним не согласен.

- Работа старост, на мой взгляд, - заявляет он, - такая же общественная инициатива. Те же депутаты районного уровня за свою работу тоже не получают никаких зарплат. Трудятся на общественных началах. Думаю, что у каждого муниципалитета найдутся свои способы поощрения таких ценных работников. Ведь у них тоже есть свои бюджеты. Конечно, кто спорит, есть. Но копеечные.

Комментарий

Алексей Диденко, председатель Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления:

- Сельские старосты - один из старейших институтов российского права. Этот термин встречается в юридических и летописных памятниках уже в ХI веке. Главные задачи старосты - тесная связь с миром; личная заинтересованность в местных делах и самая непосредственная зависимость от местного сообщества, от жителей. То есть все то, что, как принято считать, составляет сущность местного самоуправления.

Эта форма организации местной власти приобрела достаточно широкое распространение. Она востребована там, где территориальные образования находятся на существенном удалении друг от друга и прямые коммуникации между ними затруднены.

После заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, состоявшегося 5 августа 2017 года, в федеральный закон о местном самоуправлении были внесены изменения, предусматривающие единые основы правового статуса и деятельности старосты сельского населенного пункта. Главные из них - он может назначаться для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения. Но не входит в структуру органов местного самоуправления. Его кандидатура выдвигается на сходе жителей населенного пункта из числа лиц, проживающих на данной территории и обладающих активным избирательным правом.

С момента принятия поправок прошло чуть больше года. И поэтому практика его реализации еще не сформировалась. Возможно, через какое-то время потребуется дополнительная корректировка.