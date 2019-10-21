Конкурс "на лингвистов и литературоведов" падает, специалисты по аористам и плюсквамперфектам не занимают первых строчек в российских рейтингах зарплат, филологические кафедры массово закрываются. Между тем в Казанском федеральном университете, который входит в мировой Топ-200 в области лингвистики по рейтингу QS, не спешат сокращать места для филологов, в то время когда в других вузах они тают. В чем секрет? Об этом разговор с директором Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, членом президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку, профессором Радифом Замалетдиновым.

Радиф Рифкатович, в Республике Татарстан так престижно быть филологом?

Радиф Замалетдинов: Несколько лет назад у нас произошло объединение ряда вузов. В состав Казанского федерального университета вошел и бывший Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, в котором также успешно готовили специалистов в области языка, литературы, культуры. Таким образом, наш институт объединил в себе целых шесть факультетов филологического и художественного направлений.

У нас учились известные уже далеко за пределами Татарстана Гузель Яхина и Денис Осокин

Статус федерального университета способствовал повышению престижа вновь созданного филологического института. Сейчас только по направлению "русский язык и литература" у нас обучаются более тысячи студентов из нескольких десятков регионов России, из них около двух третей - это студенты-платники. А они приносят дополнительное количество ставок преподавателей. Соответственно, привлекая на внебюджетной основе студентов, мы смогли сохранить и наши ведущие кафедры. В последние годы наши образовательные программы все более активно выбирают иностранцы. Только в этом году в институт поступили более 450 человек из двух десятков стран, среди них около 350 выбрали русский язык.

Где ваши выпускники-филологи потом работают?

Радиф Замалетдинов: Чтобы быть более конкурентоспособными, мы предлагаем нашим студентам параллельное освоение нескольких профилей, например, русский язык с углубленным изучением иностранного языка или информационных технологий. Поэтому с трудоустройством у них проблем нет. Мы гордимся тем, что у нас учились известные уже далеко за пределами Татарстана Гузель Яхина и Денис Осокин!

Россия - многоязычная страна, поэтому так ценен опыт Татарстана, где созданы условия для изучения и развития десятков языков. А в последние годы здесь идет эксперимент, связанный с созданием полилингвальных школ. Однако, как нам известно, не все здесь так просто. На слуху 165-я школа Казани, где недовольные родители пишут в соцсетях, например, про то, что им навязывают татарский язык взамен русского.

Радиф Замалетдинов: Честно скажу, кроме положительных отзывов об этом проекте я ничего другого не слышал. Ведь основная идея создания и организации образовательного процесса в полилингвальных школах Татарстана - сделать так, чтобы ребята могли изучать и оба государственных языка республики, а также как минимум один иностранный. И такие образовательные организации функционируют не только в Казани, но и в районах республики. Мы довольно плотно с ними сотрудничаем. Мое мнение таково: выбор языка в начальных классах, конечно, за родителями, и за школьниками - в старших. Но у ребят должна быть возможность изучать оба государственных языка. А вот объем преподаваемых часов нужно согласовывать с родителями. Ну и отдельные предметы желательно преподавать на английском языке. Не будем забывать, что мы живем во все более глобализирующемся мире.

В последние годы этим проектом активно занимается государственный советник, а в прошлом президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев. Разрабатывается проект государственной программы Республики Татарстан по подготовке кадров для работы в би- и полилингвальных образовательных учреждениях. Мы с прошлого года готовим учителей для этих школ. Все расходы по их обучению берет на себя республика.

В соответствии с контрактом, подписанным с каждым студентом-очником, тем из них, которые учатся на "хорошо" и "отлично", из средств бюджета республики выплачивается стипендия в размере 15 тысяч рублей. Но после завершения учебы выпускник должен в течение пяти лет проработать в системе образования по выбранному профилю. В случае отказа все деньги он должен будет вернуть обратно в бюджет республики, но что-то подсказывает мне, что таких "отказников" не будет. Я считаю, что это перспективная форма решения кадровой проблемы в образовании.

Справка "РГ"

В рамках проекта "Подготовка кадров для би- и полилингвальных школ" на специально разработанные образовательные программы в 2019 году были приняты 142 студента (92 на очную, 50 - на заочную формы обучения).