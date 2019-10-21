Самарские ученые придумали "эхолот" для замера мнений в интернете

Психологи и IT-специалисты Самарского университета имени академика Королева разработали комплекс для автоматического зондирования общественного мнения в интернете - "Социальный эхолот".

Эта компьютерная система определяет отношение сообществ и групп в соцсетях к событию или явлению. "Социальный эхолот" анализирует массив высказываний не только с количественной и оценочной точек зрения, но и причину общественной реакции. Другими словами комплекс не только посчитает, скольким людям, допустим, не понравилось какое-то событие, но и определяет, почему, а также фиксирует мнения, как можно исправить ситуацию.

Ученые считают, что эту разработку можно использовать чиновникам перед принятием потенциально резонансных решений, в том числе в рамках нацпроектов. Самый простой пример - как использовать общественные пространства в крупных городах или перед строительством какого-то крупного объекта.

Искусственный интеллект при замере информационного всплеска в интернете анализирует семантические коды, пользуясь уникальной системой цифровых словарей, которую разработали самарские ученые. Устанавливая ключевые слова, можно получить актуальную картину состояния общественного мнения по отношению к "заданной" проблеме в режиме реального времени. Также можно отслеживать динамику изменений настроений для определенных соцгрупп.

- Принципиальная новизна "эхолота" в том, что он может моделировать контекстные "пространства", в которых просматриваются не только содержательные аспекты информации, но и смысловые, - прокомментировал завкафедрой психологии развития университета Константин Лисецкий.

"Эхолот" существенно экономит расходы на проведение опросов. По словам профессора кафедры технической кибернетики университета Александра Куприянова, можно в один клик собрать информацию и получить изменения общественного мнения в динамике к определенным событиям.

Разработка также поможет организовать общественный контроль различными сообществами в соцсетях.