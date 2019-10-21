В Башкирии обсудят меры по предотвращению новогоднего пьянства

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства РБ 21 октября заявил, что готов пойти на непопулярную меру по ограничению продажи алкоголя в новогодние каникулы и ждет предложений по этому поводу.

- У нас опять будет десять дней каникул, когда многие люди впадут в беспробудное пьянство. Это период увеличения числа суицидов и криминальных проявлений. Поэтому я готов пойти на регулятивные меры в плане продажи алкоголя на эти десять дней. Мера непопулярная, но наш опыт по ограничению продажи спиртного во время сабантуев и ряда других праздников показал действенность этих мер. Конечно, мы не оставим людей без алкоголя на все праздники, нужно подумать, как правильно поступить, - отметил Радий Хабиров.

Также глава региона подчеркнул, что в дни новогодних каникул нужно проводить как можно больше спортивных и культурных мероприятий, а также обязательно украсить города и районы республики к празднику.