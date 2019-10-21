В Мордовии за 5 лет по нацпроекту отремонтируют 1100 километров дорог

Новости

Видео: Под Белгородом воссоздали непобедимую крепость 20:22
Крупный пожар на складе в Москве локализован 20:12
Трамп заявил о соблюдении режима прекращения огня в Сирии 20:08
В Москве горящий мотоцикл остановил движение 19:51
Названы номинанты на "Золотой мяч" 19:44
В Черном море начались учения НАТО Fall Storm 19:42
Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину 19:40
На Украине при крушении вертолета погиб экс-министр 19:22
На востоке Москвы горит крупный склад 19:20
США не выдали визы россиянам для участия в работе комитета ГА ООН 19:15
Рязанское МЧС опровергло данные о "забытом" во время эвакуации кинозале 19:04
Минск и Гавана обсудили перспективы экономических проектов 19:03
Hyundai продемонстрировал новую серийную Creta 19:02
В Чечне решили ввести экспериментальный налог на самозанятых 18:43
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой 18:32
Советником секретаря СНБО Украины стал бывший КВНщик 18:27
Курды закидали помидорами покидающих Сирию американских военных 18:24
В Ижевске 16-летнюю девочку арестовали за избиение сверстницы 18:23
В Нижнем Новгороде на продажу выставили 34-метровое колесо обозрения 18:13
Подозреваемый в поджоге дома в Ростове Великом арестован на два месяца 18:04
Оркестр Финберга представит программу памяти Игоря Лученка 18:00
Институт искусствознания к 75-летию собрал специалистов со всего мира 17:58
Хор Сретенского монастыря представит программу "Шедевры мировой музыки" 17:46
Суд арестовал задержанных по делу о разрушении дамбы под Красноярском 17:35
Аэропорт Жуковский подключен к системе tax free 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 19:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мордовии за 5 лет по нацпроекту отремонтируют 1100 километров дорог

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
За пять лет в Мордовии в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) предстоит отремонтировать 1100 километров трасс. Из них более 100 километров дорог в Саранской городской агломерации, куда входит и Рузаевка, а также почти 970 километров - в районах. Доля магистралей, соответствующих нормативным требованиям, увеличится почти вдвое, а количество аварийных участков снизится в 2,5 раза.
Владимир Волков проинспектировал ход работ на объектах дорожной инфраструктуры. Фото: Пресс-служба главы РМ Владимир Волков проинспектировал ход работ на объектах дорожной инфраструктуры. Фото: Пресс-служба главы РМ
Владимир Волков проинспектировал ход работ на объектах дорожной инфраструктуры. Фото: Пресс-служба главы РМ

Такие цифры назвал глава РМ Владимир Волков на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников дорожной отрасли.

- В этом году в Рузаевском районе будет отремонтировано свыше 50 километров дорог. Это больше, чем за последние 5 лет, - подчеркнул он. - В столице Мордовии будет отремонтировано 13 участков дорог. Большинство работ уже завершено. Мы учитывали мнение людей и постарались отремонтировать самые проблемные участки, на состояние которых поступило наибольшее количество нареканий со стороны наших жителей. В первую очередь, это улицы Гагарина и Рабочая. Хотя наиболее ожидаемой была улица Фурманова, но там сначала необходимо навести порядок с водоотведением. Уже в следующем году недостатки будут ликвидированы.

В Мордовии запланировали за 5 лет снизить смертность от ДТП в 3,5 раза

Беспокоит жителей столицы республики и состояние городских мостов.

- На Северо-Восточном шоссе мосты были закрыты после проведения экспертизы, которая признала их аварийными, - напомнил Волков. - Жители Саранска испытывают трудности, добираясь со Светотехстроя на Химмаш и наоборот по объездной дороге, но было бы хуже, если бы мы допустили чрезвычайную ситуацию. Нам пришлось сразу же ломать все три - Сейчас необходимо увеличить темпы строительных работ и сделать все, чтобы Северо-Восточное шоссе было открыто. К сожалению, последний мост этой дороги находится над железнодорожными путями Саранск-Нижний Новгород. Здесь работы можно проводить только с разрешения РЖД, когда будет "окно". Сейчас нам выделяют по два часа, - пояснил Владимир Волков. - К сожалению, этого времени недостаточно, чтобы завершить работы и сдать дорогу к Новому году, как планировалось. Последний мост мы завершим в марте следующего года, и к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дорога будет открыта. моста, которые были аварийными.

Фото: Пресс-служба главы РМ
Мордовия получит 500 млн рублей на ремонт мостов

По словам главы РМ, руководство региона добилось решения вопроса финансирования этих объектов. Из федерального бюджета на строительство мостов будет выделено более 700 миллионов рублей.

- Необходимо увеличить темпы строительных работ и сделать все, чтобы Северо-Восточное шоссе было открыто. К сожалению, последний мост этой дороги находится над железнодорожными путями Саранск-Нижний Новгород. Здесь работы можно проводить только с разрешения РЖД, когда будет "окно". Сейчас нам выделяют по два часа, - пояснил причину задержек Владимир Волков. - К сожалению, этого времени недостаточно, чтобы завершить работы и сдать дорогу к Новому году, как планировалось. Последний мост мы завершим в марте следующего года, и к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дорога будет открыта.

Лидер региона напомнил, что на июньском заседании Госсовета, посвященном вопросам строительства дорог, республика обратила внимание на состояние мостов в регионах. Для решения этой проблемы планируется утвердить отдельную программу.

Фото: Николай Гагарин
Мордовия вышла на 4 место в РФ по темпам роста строительства жилья

- В Мордовии 45 объектов или 13 процентов всех мостов находятся в предаварийном или аварийном состоянии. Еще половина сооружений - в неудовлетворительном состоянии. Поэтому необходимо оперативно подготовить проектно-сметную документацию на ремонт этих объектов, - обратил внимание лидер республики. - Кроме того, средства будут выделяться по программе БКАД, согласно которой все неосвоенные средства придется возвращать в федеральный бюджет, и повторно они выделяться не будут.

В этом году в регионе завершено строительство важных объектов дорожной инфраструктуры. Прежде всего, это восточный обход Саранска общей протяженностью 17,5 километра. Досрочно открыто движение по транспортной развязке типа "Лук" в районе "Тепличного". Окончен ремонт дороги Саранск-Рузаевка.

- Наши дорожные организации проводили строительство важнейшей дороги, которая напрямую свяжет Светотехстрой с Химмашем по улице Строительной. Здесь будет еще один переход через железную дорогу. На ее строительство дополнительно выделено 600 млн рублей, - добавил Владимир Волков. - Мы должны сделать этот переезд и начать ремонт мостов на улице Коммунистической, которые были построены в 1960-е годы. Три-четыре года у нас есть на то, чтобы их обновить.

Кстати

На сегодня дорожники приступили к строительству обхода города Рузаевка. Протяженность новой дороги составит 12 километров с прямым выходом на московскую трассу, минуя город. Стоимость объекта составит более 2 миллиардов рублей. Всего в рамках нацпроекта БКАД в этом году в Мордовии будет отремонтировано 68 участков дорог протяженностью 145 километров. Это больше, чем протяженность республики с севера на юг. Нацпроект предъявляет новые требования к качеству дорог, предусматривая применение лучших технологий и материалов.

Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину
Посольство РФ опровергло обвинения Праги в создании шпионской сети
Путин назначил Фадеева своим советником и главой СПЧ
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае
В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана