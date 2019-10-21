В Мордовии за 5 лет по нацпроекту отремонтируют 1100 километров дорог

За пять лет в Мордовии в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) предстоит отремонтировать 1100 километров трасс. Из них более 100 километров дорог в Саранской городской агломерации, куда входит и Рузаевка, а также почти 970 километров - в районах. Доля магистралей, соответствующих нормативным требованиям, увеличится почти вдвое, а количество аварийных участков снизится в 2,5 раза.

Такие цифры назвал глава РМ Владимир Волков на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников дорожной отрасли.

- В этом году в Рузаевском районе будет отремонтировано свыше 50 километров дорог. Это больше, чем за последние 5 лет, - подчеркнул он. - В столице Мордовии будет отремонтировано 13 участков дорог. Большинство работ уже завершено. Мы учитывали мнение людей и постарались отремонтировать самые проблемные участки, на состояние которых поступило наибольшее количество нареканий со стороны наших жителей. В первую очередь, это улицы Гагарина и Рабочая. Хотя наиболее ожидаемой была улица Фурманова, но там сначала необходимо навести порядок с водоотведением. Уже в следующем году недостатки будут ликвидированы.

Беспокоит жителей столицы республики и состояние городских мостов.

- На Северо-Восточном шоссе мосты были закрыты после проведения экспертизы, которая признала их аварийными, - напомнил Волков. - Жители Саранска испытывают трудности, добираясь со Светотехстроя на Химмаш и наоборот по объездной дороге, но было бы хуже, если бы мы допустили чрезвычайную ситуацию. Нам пришлось сразу же ломать все три - Сейчас необходимо увеличить темпы строительных работ и сделать все, чтобы Северо-Восточное шоссе было открыто. К сожалению, последний мост этой дороги находится над железнодорожными путями Саранск-Нижний Новгород. Здесь работы можно проводить только с разрешения РЖД, когда будет "окно". Сейчас нам выделяют по два часа, - пояснил Владимир Волков. - К сожалению, этого времени недостаточно, чтобы завершить работы и сдать дорогу к Новому году, как планировалось. Последний мост мы завершим в марте следующего года, и к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дорога будет открыта. моста, которые были аварийными.

По словам главы РМ, руководство региона добилось решения вопроса финансирования этих объектов. Из федерального бюджета на строительство мостов будет выделено более 700 миллионов рублей.

- Необходимо увеличить темпы строительных работ и сделать все, чтобы Северо-Восточное шоссе было открыто. К сожалению, последний мост этой дороги находится над железнодорожными путями Саранск-Нижний Новгород. Здесь работы можно проводить только с разрешения РЖД, когда будет "окно". Сейчас нам выделяют по два часа, - пояснил причину задержек Владимир Волков. - К сожалению, этого времени недостаточно, чтобы завершить работы и сдать дорогу к Новому году, как планировалось. Последний мост мы завершим в марте следующего года, и к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дорога будет открыта.

Лидер региона напомнил, что на июньском заседании Госсовета, посвященном вопросам строительства дорог, республика обратила внимание на состояние мостов в регионах. Для решения этой проблемы планируется утвердить отдельную программу.

- В Мордовии 45 объектов или 13 процентов всех мостов находятся в предаварийном или аварийном состоянии. Еще половина сооружений - в неудовлетворительном состоянии. Поэтому необходимо оперативно подготовить проектно-сметную документацию на ремонт этих объектов, - обратил внимание лидер республики. - Кроме того, средства будут выделяться по программе БКАД, согласно которой все неосвоенные средства придется возвращать в федеральный бюджет, и повторно они выделяться не будут.

В этом году в регионе завершено строительство важных объектов дорожной инфраструктуры. Прежде всего, это восточный обход Саранска общей протяженностью 17,5 километра. Досрочно открыто движение по транспортной развязке типа "Лук" в районе "Тепличного". Окончен ремонт дороги Саранск-Рузаевка.

- Наши дорожные организации проводили строительство важнейшей дороги, которая напрямую свяжет Светотехстрой с Химмашем по улице Строительной. Здесь будет еще один переход через железную дорогу. На ее строительство дополнительно выделено 600 млн рублей, - добавил Владимир Волков. - Мы должны сделать этот переезд и начать ремонт мостов на улице Коммунистической, которые были построены в 1960-е годы. Три-четыре года у нас есть на то, чтобы их обновить.

Кстати

На сегодня дорожники приступили к строительству обхода города Рузаевка. Протяженность новой дороги составит 12 километров с прямым выходом на московскую трассу, минуя город. Стоимость объекта составит более 2 миллиардов рублей. Всего в рамках нацпроекта БКАД в этом году в Мордовии будет отремонтировано 68 участков дорог протяженностью 145 километров. Это больше, чем протяженность республики с севера на юг. Нацпроект предъявляет новые требования к качеству дорог, предусматривая применение лучших технологий и материалов.