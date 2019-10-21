В новом центре протонной терапии будут лечить самые сложные виды рака

Первые восемь человек, прошедшие отбор по медицинским критериям, в рамках клинической апробации начали лечение методом протонной терапии по протоколам, утвержденным Минздравом России, сообщили в ФМБА. Центр в Димитровграде - единственный в России и самый крупный в Европе комплекс ядерной медицины замкнутого цикла, в котором будут представлены все существующие сегодня методы диагностики и лечения. В его составе - центр протонной терапии центр позитронно-эмиссионной томографии, консультативная поликлиника, радиологический корпус, корпус радионуклидной терапии и круглосуточный стационар на 312 коек. В новом центре планируется проводить первоначальную диагностику онкологических заболеваний, лечение и реабилитацию пациентов.
На строительство центра было потрачено более 21 миллиарда рублей. Он оборудован уникальным циклотроном, произведенным в Бельгии и усовершенствованным специалистами Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне.
Лечение здесь будут получать пациенты с различными видами онкологических заболеваний, включая новообразования печени, предстательной железы, головного мозга и другими .
Проект по созданию центра медицинской радиологии реализуется по государственной программе "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий", которая была разработана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
ФВЦМР будет обслуживать как жителей Ульяновской области, так и пациентов из других регионов. Руководитель ФМБА России Владимир Уйба рассказал, что комплекс расположился на территории в 30 гектаров. В 26 его зданиях и сооружениях, общая площадь которых составляет 100 тысяч квадратных метров, сосредоточены все известные в мире технологии с использованием протонов, лучевой диагностики и терапии онкологических заболеваний, весь интеллектуальный потенциал ядерной медицины.
Центр сможет принимать на лечение 1200 человек в год. Преимуществом расположения нового центра в Ульяновской области является то, что неподалеку находится работающий в Димитровграде с 1956 года НИИ атомных реакторов, в котором производятся все применяющиеся в медицине радиоизотопы. Они необходимы для изготовления радиофармпрепаратов, которые будут применяться для диагностики и лечения пациентов.
Лучевая терапия используется в терапии злокачественных опухолей долгие годы и нередко является спасительной для больных. Однако у такого воздействия есть и побочные эффекты - облучение затрагивает здоровые ткани, находящиеся вокруг опухоли. Оно повреждает нормальные клетки, и это может привести к серьезным осложнениям.
Протонная терапия отличается тем, что пучок элементарных частиц-протонов не рассеивается, а при помощи множества магнитов превращается в узкий луч, который не случайно называют "карандашным". Его "кончик" перемещается вдоль вертикальной и горизонтальной осей, подобно карандашу "заштриховывая" всю опухоль. При этом его интенсивность также может меняться - основная энергия лучей высвобождается в определенной точке организма, которая называется пиком Брэгга.
Медицинский физик вместе с врачом-радиотерапевтом проводят расчет так, чтобы энергия высвобождалась именно в опухоли, повторяя ее очертания с точностью до долей миллиметра. В результате разрушается только опухоль, а окружающие ее здоровые ткани практически не подвергаются воздействию облучения.
Эта методика эффективна при лечении самых сложных злокачественных новообразований - таких как опухоли предстательной железы, мозга, глаза, а также рака у детей. Протонная терапия особенно необходима для доставки дозы облучения к сложным по форме и недоступным для хирургической операции опухолям, которые могут находиться, например, вблизи позвоночника или сердца, внутри черепа или у его основания.
"Протонная революция" началась в мире более 70 лет назад. Еще в 1946 году американский физик Роберт Уилсон показал, что пучок протонов эффективно поражает раковые опухоли. Но практически применить это открытие оказалось непросто и технологически, и финансово - оборудование для нее оказалось очень дорогим. Лишь 25 лет назад первые центры протонной терапии появились во Франции, Германии, Бельгии, США, Японии. И хотя лечение в них остается дорогостоящим, результаты говорят сами за себя: рак простаты вылечивается у 97 процентов пациентов, опухоли головного мозга - у 90 процентов.
Сейчас в мире работает около 60 центров протонной терапии. В нашей стране до пуска нового центра в Димитровграде их было три - в Москве, Дубне и Санкт-Петербурге. К этому году в них пролечили около 6 тысяч пациентов. Димитровградский центр значительно увеличит это число.
По данным Минздрава России, ежегодно в таком виде лечения нуждаются около 100 тысяч больных. Год назад корпорация "Ростех" сообщила о том, что в ближайшем будущем намерена построить центр протонной терапии во Владивостоке, а также о планах по строительству подобных центров в Москве, Новосибирске и Калужской области. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова также заявляла, что к 2021 году протонная терапия может быть включена в программу гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи.