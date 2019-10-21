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21.10.2019 21:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Опухоль под прицелом

В новом центре протонной терапии будут лечить самые сложные виды рака
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Спецвыпуск № 237(7995)
В конце сентября в Димитровграде Ульяновской области принял первых пациентов Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства.
В Центре протонной терапии в Димитровграде проходят курс лечения первые пациенты. Фото: Пресс-служба ФМБА России В Центре протонной терапии в Димитровграде проходят курс лечения первые пациенты. Фото: Пресс-служба ФМБА России
В Центре протонной терапии в Димитровграде проходят курс лечения первые пациенты. Фото: Пресс-служба ФМБА России

Первые восемь человек, прошедшие отбор по медицинским критериям, в рамках клинической апробации начали лечение методом протонной терапии по протоколам, утвержденным Минздравом России, сообщили в ФМБА. Центр в Димитровграде - единственный в России и самый крупный в Европе комплекс ядерной медицины замкнутого цикла, в котором будут представлены все существующие сегодня методы диагностики и лечения. В его составе - центр протонной терапии центр позитронно-эмиссионной томографии, консультативная поликлиника, радиологический корпус, корпус радионуклидной терапии и круглосуточный стационар на 312 коек. В новом центре планируется проводить первоначальную диагностику онкологических заболеваний, лечение и реабилитацию пациентов.

Фото: iStock
Современные медицинские технологии становятся доступнее

На строительство центра было потрачено более 21 миллиарда рублей. Он оборудован уникальным циклотроном, произведенным в Бельгии и усовершенствованным специалистами Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне.

Лечение здесь будут получать пациенты с различными видами онкологических заболеваний, включая новообразования печени, предстательной железы, головного мозга и другими .

Проект по созданию центра медицинской радиологии реализуется по государственной программе "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий", которая была разработана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Центр в Димитровграде - единственный в России и самый крупный в Европе комплекс ядерной медицины замкнутого цикла

ФВЦМР будет обслуживать как жителей Ульяновской области, так и пациентов из других регионов. Руководитель ФМБА России Владимир Уйба рассказал, что комплекс расположился на территории в 30 гектаров. В 26 его зданиях и сооружениях, общая площадь которых составляет 100 тысяч квадратных метров, сосредоточены все известные в мире технологии с использованием протонов, лучевой диагностики и терапии онкологических заболеваний, весь интеллектуальный потенциал ядерной медицины.

Центр сможет принимать на лечение 1200 человек в год. Преимуществом расположения нового центра в Ульяновской области является то, что неподалеку находится работающий в Димитровграде с 1956 года НИИ атомных реакторов, в котором производятся все применяющиеся в медицине радиоизотопы. Они необходимы для изготовления радиофармпрепаратов, которые будут применяться для диагностики и лечения пациентов.

Центр медицинской радиологии принял первых пациентов

Лучевая терапия используется в терапии злокачественных опухолей долгие годы и нередко является спасительной для больных. Однако у такого воздействия есть и побочные эффекты - облучение затрагивает здоровые ткани, находящиеся вокруг опухоли. Оно повреждает нормальные клетки, и это может привести к серьезным осложнениям.

Протонная терапия отличается тем, что пучок элементарных частиц-протонов не рассеивается, а при помощи множества магнитов превращается в узкий луч, который не случайно называют "карандашным". Его "кончик" перемещается вдоль вертикальной и горизонтальной осей, подобно карандашу "заштриховывая" всю опухоль. При этом его интенсивность также может меняться - основная энергия лучей высвобождается в определенной точке организма, которая называется пиком Брэгга.

Методика эффективна при лечении самых сложных заболеваний - таких, как опухоли предстательной железы, мозга, глаза, а также рака у детей

Медицинский физик вместе с врачом-радиотерапевтом проводят расчет так, чтобы энергия высвобождалась именно в опухоли, повторяя ее очертания с точностью до долей миллиметра. В результате разрушается только опухоль, а окружающие ее здоровые ткани практически не подвергаются воздействию облучения.

Эта методика эффективна при лечении самых сложных злокачественных новообразований - таких как опухоли предстательной железы, мозга, глаза, а также рака у детей. Протонная терапия особенно необходима для доставки дозы облучения к сложным по форме и недоступным для хирургической операции опухолям, которые могут находиться, например, вблизи позвоночника или сердца, внутри черепа или у его основания.

"Протонная революция" началась в мире более 70 лет назад. Еще в 1946 году американский физик Роберт Уилсон показал, что пучок протонов эффективно поражает раковые опухоли. Но практически применить это открытие оказалось непросто и технологически, и финансово - оборудование для нее оказалось очень дорогим. Лишь 25 лет назад первые центры протонной терапии появились во Франции, Германии, Бельгии, США, Японии. И хотя лечение в них остается дорогостоящим, результаты говорят сами за себя: рак простаты вылечивается у 97 процентов пациентов, опухоли головного мозга - у 90 процентов.

В Петербурге открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи

Сейчас в мире работает около 60 центров протонной терапии. В нашей стране до пуска нового центра в Димитровграде их было три - в Москве, Дубне и Санкт-Петербурге. К этому году в них пролечили около 6 тысяч пациентов. Димитровградский центр значительно увеличит это число.

По данным Минздрава России, ежегодно в таком виде лечения нуждаются около 100 тысяч больных. Год назад корпорация "Ростех" сообщила о том, что в ближайшем будущем намерена построить центр протонной терапии во Владивостоке, а также о планах по строительству подобных центров в Москве, Новосибирске и Калужской области. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова также заявляла, что к 2021 году протонная терапия может быть включена в программу гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи.

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