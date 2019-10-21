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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Очкам виднее

В помощь кадровикам создали виртуальный "тренажер"
Текст: Ольга Дмитренко ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(7995)
Операторов колл-центров, которым приходится за смену принимать более 200 звонков, в скором времени, не исключено, будут принимать на работу с помощью специальных очков. Они помогут понять, насколько человек готов к такой нервной и оперативной работе.

В Самаре крупная российская телекоммуникационная компания начала тестировать систему виртуальной реальности, разработанную стартап-центром Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Как раз для операторов колл-центров.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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На соискателя надевают очки виртуальной реальности, а в руки дают один или два джойстика в зависимости от заданий, рассказал "РГ" заведующий стартап-центром СамГМУ Алексей Мокеев. Человек проходит тест сидя. С помощью виртуальной указки он может "передвигать" предметы, отвечать на вопросы, выбирать варианты ответов.

В систему встроены датчики позиционного оборудования, которые позволяют получать информацию о человеке, основываясь на скорости его реакций, положении рук и головы во время теста. Тестирование в зависимости от способностей человека идет 20-30 минут.

"Нейропсихологические подходы мы совмещаем с классическими тестами в виртуальной реальности, - пояснил Мокеев. - Есть перечень маркеров, которые сложно или невозможно определить классическими методами, которые используют НR-специалисты".

Тесты выявляют способности кандидата воспринимать информацию и анализировать ее, позволяют делать выводы о краткосрочной памяти человека, стрессоустойчивости, амбициозности и понимать, насколько он адекватен и принимает общественные нормы.

Результаты тестирования помогут HR-специалистам более точно и качественно проводить оценку кандидатов при приеме на работу

Кстати, очки автономны - они не подключены к компьютеру, вся информация хранится в них самих. Расшифровка идет без участия человека. Очки подключают к компьютеру, на котором установлена программа, разработанная специалистами СамГМУ.

"Программа анализирует несколько десятков психоэмоциональных реакций, автоматически обрабатывает результаты тестирования, исключая "человеческий фактор" при прохождении собеседования, и быстро выдает заключение о профпригодности кандидатов", - рассказал ректор СамГМУ Александр Колсанов.

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Результаты тестирования помогут HR-специалистам более точно и качественно проводить оценку кандидатов при приеме на работу. Что сократит издержки на подбор, обучение и адаптацию персонала. Даст возможность привлекать более релевантных кандидатов и повышать качество и скорость обслуживания клиентов, которые обращаются в колл-центр телекоммуникационной компании. Колсанов добавил, что при разработке системы для кадровой службы специалисты вуза использовали свой предыдущий опыт.

Самарские ученые, напомним, создали уникальный тренажер ранней вертикализации, который позволяет "ставить на ноги" больных уже через 48 часов после инсульта. Очки виртуальной реальности и пневмоманжеты на руках и ногах человека позволяют синхронизировать изображение и тактильное восприятие. Устройство воздействует в комплексе одновременно на три вида рецепторов - визуальные, тактильные и слуховые. Самарские больницы уже используют тренажер в своей работе.

Экономика Работа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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