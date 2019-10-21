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21.10.2019 15:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области задержан мужчина, открывший стрельбу на улице

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Энгельсе Саратовской области задержан местный житель, убивший одного и ранивший другого человека в ходе конфликта.

Фото: Алексей Кошелев/ТАСС
СК выложил видео показаний обвиняемого в убийстве девочки в Саратове

Как сообщает областное управление СК, преступление было совершено в результате конфликта между 30-летним саратовцем и 22-летним жителем Энгельса, с которым они якобы занимались предпринимательской деятельностью.

Старший по возрасту предъявил молодому человеку претензии по поводу не выполненных обязательств. Для выяснения отношений они решили встретиться вечером 20 октября на улице Волоха в Энгельсе.

Житель Энгельса, явился на встречу в сопровождении трех знакомых, один из которых был вооружен огнестрельным оружием. Саратовец приехал также в сопровождении своего знакомого. Разговор перешел в ссору, в ходе которой 52-летний мужчина, сопровождавший жителя Энгельса, застрелил саратовца и ранил его 21-летнего знакомого.

- Подозреваемый в этом преступлении установлен и задержан в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками ГУ МВД и Росгвардии, - сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемого опознали очевидцы случившегося, оружие, из которого стрелял преступник, также изъято.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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