В Саратовской области задержан мужчина, открывший стрельбу на улице

В Энгельсе Саратовской области задержан местный житель, убивший одного и ранивший другого человека в ходе конфликта.

Как сообщает областное управление СК, преступление было совершено в результате конфликта между 30-летним саратовцем и 22-летним жителем Энгельса, с которым они якобы занимались предпринимательской деятельностью.

Старший по возрасту предъявил молодому человеку претензии по поводу не выполненных обязательств. Для выяснения отношений они решили встретиться вечером 20 октября на улице Волоха в Энгельсе.

Житель Энгельса, явился на встречу в сопровождении трех знакомых, один из которых был вооружен огнестрельным оружием. Саратовец приехал также в сопровождении своего знакомого. Разговор перешел в ссору, в ходе которой 52-летний мужчина, сопровождавший жителя Энгельса, застрелил саратовца и ранил его 21-летнего знакомого.

- Подозреваемый в этом преступлении установлен и задержан в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками ГУ МВД и Росгвардии, - сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемого опознали очевидцы случившегося, оружие, из которого стрелял преступник, также изъято.