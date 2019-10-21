В Татарстане проверят данные об учительнице, заклеивавшей детям рты

В одной из школ Альметьевска городская прокуратура проведет проверку из-за жалобы родителей на то, что учительница заклеивала рты первоклассникам скотчем. Эту информацию "РГ" подтвердил помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Изначально анонимная информация об инциденте появилась в соцсетях. Позже в комментариях отец одного из первоклассников сообщил, что он подал заявление в полицию.

В Управлении образования Альметьевска сообщили, что на днях педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию.