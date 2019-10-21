В трех самарских университетах открылись "Точки кипения"

В трех университетах Самарской области открылись "Точки кипения". Центры созданы по инициативе Агентства стратегических инициатив в СГЭУ, СНИУ и ТГУ. Они объединят представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ. Любая интересная идея, которая будет работать на развитие региона или внедрение инноваций, обязательно получит поддержку в "Точке кипения".

По словам министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, "Точки кипения" могут стать площадками для апробации новых моделей обучения, обмена лучшими образовательными практиками между вузами, приобретения студентами новых профессиональных навыков. В свою очередь, студенты смогут получать индивидуальные рекомендации по дальнейшему развитию, не покидая свои регионы. А университеты, в том числе с помощью "Точек кипения", могут стать центрами городской и региональной агломерации, задавая новые стандарты формирования городской среды, системы инноваций, технологий и досуга нашей талантливой молодежи.

В условиях технологического развития необходимо создание новых моделей обучения, которые удовлетворяют все запросы современного общества. В "Точке кипения" студенты и преподаватели получат доступ к цифровой платформе Университета 20.35, а также к его диагностическим и рекомендательным сервисам, работающим на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Работа университетских "Точек кипения" будет направлена на формирование и развитие индивидуальных образовательных траекторий студентов и преподавателей, чтобы они, используя как платформу Университета 20.35, так и ресурсы собственного вуза, за короткий срок могли овладеть необходимыми цифровыми компетенциями.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на открытии "Точки кипения" в Самарском государственном экономическом университете поздравил участников вновь образованных команд и призвал всех присутствующих совместными усилиями генерировать интересные идеи, которые позволят развиваться, как самим участникам "Точек кипения", так и всему Самарскому региону.

- Мы очень рады, что сегодня у нас появляются такие замечательные места для того, чтобы люди могли встречаться, получать новые компетенции, общаться между собой и создавать будущее! - отметил министр.

По словам ректора СГЭУ Светланы Ашмариной, сегодня студенты стремятся сформировать новые профессиональные компетенции, востребованные на рынке. И "Точка кипения" должна стать местом, где они могут получить всестороннюю поддержку от преподавателей вузов, власти, бизнеса.

Отметим, что запуск "Точек кипения" в Самаре и Тольятти будет способствовать эффективной реализации в регионе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Такие центры в вузах могут стать драйвером роста для будущих бизнесменов, с которыми в Самарском регионе в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций.