В Ульяновске задержали серийного похитителя сковородок

Полиция Ульяновска раскрыла дело об исчезновении сковородок с прилавков магазинов. К преступлению оказался причастен 39-летний ранее судимый местный житель. Он уже сознался в содеянном и дает показания.

На след подозреваемого удалось выйти после обращения администратора одного из магазинов, расположенных в Заволжском районе Ульяновска, откуда пропала кухонная посуда.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области, неизвестный зашел в торговый павильон, снял со стеллажа две сковородки, стоимостью около трех тысяч рублей, положил в свой рюкзак и покинул помещение. Задержанный пояснил, что похищенное продавал в центре города по сниженной цене случайным прохожим. В ходе расследования была установлена его причастность к хищению еще шести сковородок.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.