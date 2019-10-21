Как трансформация экономики меняет подготовку кадров

К 2021 году, по прогнозам аналитиков, половина всех крупных промышленных компаний будет использовать "цифровых двойников". Готово ли профессиональное образование готовить кадры для новой реальности?

На эти и другие вопросы ответил проректор по учебной работе Иркутского национального исследовательского технического университета Владимир Смирнов.

Как цифровизация экономики влияет на обучение в вузе?

Владимир Смирнов: Я бы говорил не о цифровизации экономики, а о цифровизации вообще как некоем неотъемлемом качестве современной жизни. Это глобальный процесс, и он влияет не только на содержание учебных программ, меняются и сами образовательные технологии, и вообще весь университет изнутри. Начиная с элементарного - автоматического сбора данных, например, для начисления стипендии, и заканчивая индивидуальными траекториями обучения, рассчитанными на основе диагностики и "цифрового следа" студента.

Технология "цифровых двойников" изменит суть инженерных профессий. Инженер как человек, который придумывает, какой должна быть деталь, исчезает. Эти задачи отходят суперкомпьютерам. Готово ли образование ответить на этот вызов?

Владимир Смирнов: Профессия инженера не исчезает - она становится штучной, инженер превращается в специалиста высокого класса, который владеет теми технологиями, что позволяют создавать такие цифровые двойники. Проще говоря, создавать те математические модели, которые описывают реальные процессы, будут инженеры. А для внедрения двойников в производство будет достаточно технического персонала.

Соответственно, если мы хотим учить инженеров нового поколения, то университет должен заниматься исследованиями уровня "best-in-class". То есть вуз перестает быть вещью в себе, он становится для промышленности лабораторией и конструкторским бюро, решает задачи, которые больше не может решить никто. Таким образом, студенты понимают, что находится на "фронтире" науки и техники, и могут получить актуальные навыки, востребованные на производстве.

Это ответ на вопрос - вытеснит ли интернет-обучение традиционный университет? Не вытеснит?

Владимир Смирнов: Для университетов сверхдоступность знаний, которую обеспечил Интернет, - это большой вызов. Если можно не выходя из дома прослушать курс Гарварда, зачем идти в местный политех? Но это работает до каких-то пределов. Живой контакт с преподавателем, "работа руками", передача опыта от наставников - это то, без чего нельзя обойтись в инженерном образовании.

Лучшие университеты мира в основу образовательных программ положили проектное обучение

Лучшие технические университеты мира в основу образовательных программ положили проектное обучение. Студенты не только сидят за партами - они решают конкретные задачи, занимаются конструированием и в процессе этого получают навыки командной работы, в том числе междисциплинарной, управления проектами, а теория идет как сопровождение, откуда студенты черпают недостающие знания. Результатом становится реальное изделие. Такого опыта не даст никакое дистанционное образование. Рано или поздно мы придем к тому, что большая часть обучения будет проектной. При этом меняется роль преподавателей. Преподаватель должен быть практиком - он должен сам решать те задачи, на которых обучает студентов.

Это уже индивидуальные траектории образования?

Владимир Смирнов: Еще не совсем. Но уже шаг в эту сторону. Сегодня во многих университетах разработана электронная информационно-образовательная среда. Это целая экосистема со сбором и анализом данных, автоматизацией процессов, пространство коммуникаций. Для студентов эта среда, помимо чисто прикладных вещей - посмотреть расписание, связаться с преподавателем - важна тем, что в ней формируется его "цифровой след": все его активности, проекты, оценки. Больше нельзя принести красивое резюме и выглядеть докой: всегда можно узнать, кто ты на самом деле.

На основе этого "цифрового следа", с учетом диагностики склонностей и способностей можно строить рекомендации по индивидуальной траектории обучения. Пока после вуза - стремительно меняющаяся технология заставляют нас учиться всю жизнь. Несомненно одно, образовательный ландшафт во всем мире сильно изменился и продолжает меняться на наших глазах. Российские университеты уже вступили на этот непростой путь, понимая неизбежность этих изменений.