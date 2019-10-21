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21.10.2019 00:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Инженер 4.0 - профессия штучная

Как трансформация экономики меняет подготовку кадров
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Российская газета - Спецвыпуск № 236(7994)
К 2021 году, по прогнозам аналитиков, половина всех крупных промышленных компаний будет использовать "цифровых двойников". Готово ли профессиональное образование готовить кадры для новой реальности?
В инженерном деле теорию, которую можно получить дистанционно, обязательно должна сопровождать практика. Фото: архив ИРНИТУ В инженерном деле теорию, которую можно получить дистанционно, обязательно должна сопровождать практика. Фото: архив ИРНИТУ
В инженерном деле теорию, которую можно получить дистанционно, обязательно должна сопровождать практика. Фото: архив ИРНИТУ

На эти и другие вопросы ответил проректор по учебной работе Иркутского национального исследовательского технического университета Владимир Смирнов.

Как цифровизация экономики влияет на обучение в вузе?

Владимир Смирнов: Я бы говорил не о цифровизации экономики, а о цифровизации вообще как некоем неотъемлемом качестве современной жизни. Это глобальный процесс, и он влияет не только на содержание учебных программ, меняются и сами образовательные технологии, и вообще весь университет изнутри. Начиная с элементарного - автоматического сбора данных, например, для начисления стипендии, и заканчивая индивидуальными траекториями обучения, рассчитанными на основе диагностики и "цифрового следа" студента.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Технология "цифровых двойников" изменит суть инженерных профессий. Инженер как человек, который придумывает, какой должна быть деталь, исчезает. Эти задачи отходят суперкомпьютерам. Готово ли образование ответить на этот вызов?

Владимир Смирнов: Профессия инженера не исчезает - она становится штучной, инженер превращается в специалиста высокого класса, который владеет теми технологиями, что позволяют создавать такие цифровые двойники. Проще говоря, создавать те математические модели, которые описывают реальные процессы, будут инженеры. А для внедрения двойников в производство будет достаточно технического персонала.

Соответственно, если мы хотим учить инженеров нового поколения, то университет должен заниматься исследованиями уровня "best-in-class". То есть вуз перестает быть вещью в себе, он становится для промышленности лабораторией и конструкторским бюро, решает задачи, которые больше не может решить никто. Таким образом, студенты понимают, что находится на "фронтире" науки и техники, и могут получить актуальные навыки, востребованные на производстве.

Это ответ на вопрос - вытеснит ли интернет-обучение традиционный университет? Не вытеснит?

Владимир Смирнов: Для университетов сверхдоступность знаний, которую обеспечил Интернет, - это большой вызов. Если можно не выходя из дома прослушать курс Гарварда, зачем идти в местный политех? Но это работает до каких-то пределов. Живой контакт с преподавателем, "работа руками", передача опыта от наставников - это то, без чего нельзя обойтись в инженерном образовании.

Лучшие университеты мира в основу образовательных программ положили проектное обучение

Лучшие технические университеты мира в основу образовательных программ положили проектное обучение. Студенты не только сидят за партами - они решают конкретные задачи, занимаются конструированием и в процессе этого получают навыки командной работы, в том числе междисциплинарной, управления проектами, а теория идет как сопровождение, откуда студенты черпают недостающие знания. Результатом становится реальное изделие. Такого опыта не даст никакое дистанционное образование. Рано или поздно мы придем к тому, что большая часть обучения будет проектной. При этом меняется роль преподавателей. Преподаватель должен быть практиком - он должен сам решать те задачи, на которых обучает студентов.

Это уже индивидуальные траектории образования?

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Владимир Смирнов: Еще не совсем. Но уже шаг в эту сторону. Сегодня во многих университетах разработана электронная информационно-образовательная среда. Это целая экосистема со сбором и анализом данных, автоматизацией процессов, пространство коммуникаций. Для студентов эта среда, помимо чисто прикладных вещей - посмотреть расписание, связаться с преподавателем - важна тем, что в ней формируется его "цифровой след": все его активности, проекты, оценки. Больше нельзя принести красивое резюме и выглядеть докой: всегда можно узнать, кто ты на самом деле.

На основе этого "цифрового следа", с учетом диагностики склонностей и способностей можно строить рекомендации по индивидуальной траектории обучения. Пока после вуза - стремительно меняющаяся технология заставляют нас учиться всю жизнь. Несомненно одно, образовательный ландшафт во всем мире сильно изменился и продолжает меняться на наших глазах. Российские университеты уже вступили на этот непростой путь, понимая неизбежность этих изменений.

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