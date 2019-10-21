Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей

Владелец автомобиля Bentley Bentayga из Новосибирска должен будет заплатить транспортный налог в размере 273 тысяч рублей.

Как уточнили в региональном управлении ФНС, к машине 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 лошадиных сил применен максимальный повышающий коэффициент 3, при этом расчет велся от среднерыночной цены британского авто класса суперлюкс в 15 миллионов рублей.

По словам начальника отдела налогообложения имущества регионального УФНС Андрея Сударева, размер повышающего коэффициента варьируется от 1,1 до 3 и применяется в соответствии с перечнем легковых автомобилей, цена которых превышает три миллиона рублей. Ежегодно этот перечень размещается на сайте федерального минпромторга.

В Новосибирской области этот коэффициент распространяется на 54 дорогостоящих автомобиля, из них 21 железный конь принадлежит физическим лицам. Помимо счастливого обладателя Bentley, рекордные для региона суммы налога заплатят хозяева Mercedes Benz AMG GLS 63 позапрошлого года выпуска и прошлогоднего Land Rover Range Rover с двигателем в 510 лошадиных сил. Они должны будут уплатить государству 263 и 229,5 тысячи рублей соответственно.

Повышенный налог касается и других транспортных средств. По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи. К слову, вертолет обходится значительно дешевле. Так за 800-сильную винтокрылую машину начислен налог в 20 тысяч рублей.