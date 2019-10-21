Резиденты Цифровой долины представили свои разработки на Krasnoyarsk Digital Forum

С 17 по 19 октября в МВДЦ "Сибирь" проходит Krasnoyarsk Digital Forum - площадка, где встречаются бизнес и инновации, демонстрируются новые разработки в сфере IT и телекоммуникации, обсуждаются актуальные проблемы внедрения цифровых технологий. Участие в форуме принимают российские технологические компании: "МТС", "Фабрика решений", "TechVision", "VisionLabs", а также представители органов государственной власти и бизнеса из разных регионов.

Форум открылся пленарным заседанием, участие в котором приняли представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерства цифрового развития Красноярского края, российских промышленных и IT-компаний, корпорации развития Енисейский Сибири. Участники обсудили основные направления в цифровизации региона, реализацию программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Генеральный директор корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко отметил, что на территории регионов Енисейской Сибири есть значительный потенциал для развития Digital-технологий.

"Крупные инвестиционные проекты, выходя на активную стадию реализации, уже готовятся приступить к строительным работам, осваивают площадки. В этих условиях спрос на цифровые услуги, сервисы, поставку оборудования в цифровой сфере будет расти в течение ближайшего времени. Новые предприятия проектируются с учетом современных технологических требований индустрии 4.0 и с использованием большого числа IT-разработок. Это открывает возможности для поставщиков таких услуг из Красноярского края, Хакасии и Тывы", - отметил Сергей Ладыженко.

На форуме был представлен проект Цифровой долины Красноярска, направленный на создание инфраструктуры для работы лучших IT-компаний, обеспечение ресурсами эффективных IT-разработок, цифровизации экономики Енисейской Сибири. В ходе реализации проекта на территории Красноярска планируется создать уникальную инфраструктуру: деловой цифровой центр "Депо", технопарк "Реновация" VR-Арена, деловой цифровой центр "Лайнер" и ряд других сооружений. Резидентами проекта станут действующие российские IT-компании, которые уже ведут разработки по различным направлениям. На стенде Цифровой долины будущие резиденты продемонстрировали свои программные разработки: технология FaceRecognition, позволяет распознавать и контролировать сотрудников на режимных предприятиях, программы интерактивного и VR обучения, проверки профессиональной подготовки знаний.

Кроме того, в рамках форума Сибирский федеральный университет подписал соглашение о вступлении в Университетский Альянс SAP. Преподаватели и студенты СФУ получат доступ к решениям SAP и учебным материалам для использования в образовательной и исследовательской деятельности. На базе Университета также планируется создать инновационную лабораторию SAP Next-Gen Lab, где студенты смогут разрабатывать и тестировать решения на базе технологий машинного обучения, больших данных и интернета вещей. Планируется, что молодые специалисты будут работать над перспективными сценариями в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии, а также созданием цифровых двойников оборудования и виртуальных моделей управления производственным процессом в режиме реального времени. Кроме индустриальных проектов, студенты займутся и разработкой сценариев для "умного города", которые помогут развитию Красноярского края, Тывы и Хакасии.