В Красноярском крае приспущены флаги в память о погибших на реке Сейба

В Красноярском крае сегодня объявлен день траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Как отмечается на официальном портале регионального правительства, соответствующее распоряжение губернатор края Александр Усс подписал в день трагедии, 19 октября.

В понедельник во всех городах и районах региона приспустили флаги Красноярского края. Теле- и радиокомпаниям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ.

Губернатор, правительство и законодательно собрание Красноярского края выразили официальные соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Красноярского края на реке Сейба на одной из дамб произошел прорыв.

По данным СК РФ, в результате были разрушены в общей сложности пять дамб, по мнению ведомства, незаконно возведенных. Селевая волна высотой в несколько метров затопила два общежития в вахтовом поселке, где жили старатели. По последним данным, 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, девять госпитализированы.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В качестве приоритетной версии ЧП следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Ранее Минтруд сообщил, что семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей.